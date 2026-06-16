新たなスタジアム整備が進むかどうかは、ブラウブリッツ秋田による民間資金の確保が焦点です。



そのブラウブリッツ秋田は先月、非公開で行った協議の中で、行政側が資金確保に向けた作業に全面的に関わることになる「企業版ふるさと納税の活用」を、繰り返し求めていたことが分かりました。



新たなスタジアム整備は、行政が事業を中心的に担う公設で進める方針で、国の補助金に加え、県と市も費用負担をする想定です。





クラブ役員（先月14日）「前回同様、冒頭のみの取材となりますので申し訳ありませんがご了承ください」クラブ役員（先月26日）「会議後の“ぶら下がり取材”は 予定はありませんのでその点につきましてもご了承ください」ただ、協議に関わる関係者は議論を公開することに消極的で、透明性を欠いたプロセスを経て、公費つまり税金が投じられる可能性があります。記者「全てがわからないかたちで進むと県民・市民に判断材料として提供できるものが減ってくる」秋田市の担当者「情報の出し方というところは当然おっしゃる通りですけど、 まずは市議会、県議会、市民県民の皆さんにきっちり伝えていかなければいけないと思ってますので、そこはちょっとご理解をいただければと思ってます」協議内容を詳しく知るためには、行政側に対して情報開示請求を行うしかないのが現状です。「募金については、約1,000万円集まっている」「募金については、約1,200万円集まっている」先月、2回行われた協議の概要を記したこの資料は、県への情報開示請求で明らかになったものです。特にクラブ側の発言については、明らかにされなかった内容が多く、県は、“未確定な情報が県民の混乱を招くこと”や、“意思決定の中立性を損うこと”などを非公開の理由にしています。ただ、そうした中でも明らかになったのは、クラブ側が、資金確保においても、行政側の支援が不可欠との考えを繰り返し示していたことです。「民間資金の調達には、企業版ふるさと納税の活用は必須」「募集期間は、長ければ長いほど ありがたく…鹿児島はクラブハウス完成後も集めている」企業版ふるさと納税は、寄付金を受け入れるために行政側が事務作業を行わなければなりません。また、寄付を行う企業に課されている税金が軽減されるため、スタジアム整備に直接関わらない市町村の税収に影響する可能性があります。クラブは、行政に頼らない民設での事業を断念し、資金確保の面で中心的な役割を担うことになりましたが、その資金確保も、行政側の動向に大きく頼らざるを得ない状況です。※6月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします