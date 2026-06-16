7月7日23時よりカンテレ・フジテレビ系“火アニバル!!”枠で放送が開始されるTVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、7月7日23時30分よりPrime Videoで国内見放題最速配信されることが決定。また、海外では240以上の国や地域（中国本土、ロシアおよびベトナム除く）で独占配信される。

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1989年に『ヤングマガジン増刊 海賊版』（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開してきた『攻殻機動隊』シリーズ。

TVアニメ『ダンダダン』副監督などサイエンスSARUによる数多くの作品での活躍するモコちゃんが本作で初監督を務める。シリーズ構成・脚本を担当するのは、『Self-Reference ENGINE』などを手がけるSF小説家であり、TVアニメ『ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞』シリーズ構成・脚本なども手がけた円城塔。キャラクターデザイン・総作画監督として、Netflixシリーズ『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、TVアニメ『スプリガン』などでキャラクターデザインなどを手がける半田修平が参加。アニメーション制作はサイエンスSARUが手がける。

音楽を担当するのは、映画『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞した岩崎太整。岩崎に加え、2025年大阪・関西万博の開会式で音楽監督を務めた小西遼、アメリカを拠点に活動し、近年ではTVアニメ『Dr.STONE』の音楽も手がけたYUKI KANESAKAによる共同体制で制作される。

公開されたPrime Video版予告編には、草薙素子をリーダーとする攻性の部隊“攻殻機動隊”のメンバーの活躍とともに、物語の鍵となる正体不明のハッカー“人形使い”の存在を暗示するような描写が収められている。

あわせて公開された新ビジュアルには、内藤直の手がけた攻殻機動隊メンバーのイラストが描かれている。

また、現地時間7月2日から5日にかけて米ロサンゼルスコンベンションセンターにて開催される北米最大のアニメイベント「Anime Expo 2026」にて、本編のプレミア上映とトークショーによるパネルイベントが実施されることも決定した。

さらに、『攻殻機動隊』全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展『攻殻機動隊展 Ghost and the shell』関西巡回展が、7月17日から8月30日まで兵庫県立美術館ギャラリー棟3階ギャラリーにて開催。8月2日から8月16日には、松坂屋名古屋店 南館8F マツザカヤホールにて『士郎正宗の世界展～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～ 名古屋会場』も実施される。（文＝リアルサウンド編集部）