ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のローレン・イロアスのYouTubeチャンネル登録者100万人を記念したグッズ「Lauren Iroas Celebration Goods」の受注販売が、6月15日18時から開始される。

【画像あり】本人プロデュースのボイスアクスタなど全4種

ラインナップは、ローレン・イロアス本人がプロデュースしたボイスアクリルスタンド、リング＆ネックレスセット、ルームシューズ、名言ラバーキーホルダーの全4種類。受注期間は6月15日18時から7月14日23時59分までの約1ヵ月間で、にじさんじオフィシャルストアにて取り扱う。発送は10月下旬以降を予定している。

ボイスアクリルスタンドは価格3,500円（税込）で、アクリル本体に5種のボイスを収録した台座が付属する。

リング＆ネックレスセットは価格7,000円（税込）。リングは15号サイズで真鍮とガラスを使用し、ネックレスは亜鉛合金と真鍮を素材としている。

ルームシューズは価格3,500円（税込）で、25cm～27.5cmに対応。

名言ラバーキーホルダーは全3種類で、価格は各900円（税込）。

いずれの商品も1人1会計につき5点（キーホルダーは各5点）までの購入制限が設けられている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）