清澄白河に本格ベーカリーカフェ。倉庫をリノベした開放的な空間で焼き立てパンとコーヒーを

Alien mealsは5月15日、ブランド初となる本格ベーカリーショップ「PARKSTAND Coffee & Bakery（パークスタンド コーヒー＆ベーカリー）」を、清澄白河にオープンしました。

■6月から、愛犬のお散歩途中に立ち寄れる「テラス席」オープン

同店舗は元倉庫をリノベーションしており、4メートル超の高い天井という圧倒されるほど開放的な空間が特徴です。オープンキッチンを併設しており、職人が大型オーブンでパンを焼き上げる手仕事を五感で楽しみながら、淹れたてのコーヒーと共に味わえます。

パンは噛むほどに小麦の旨味が広がるハード系から、和を取り入れた抹茶あんバター、フルーツデニッシュやタルト、創作サンドウィッチまでバラエティ豊かに取りそろえます。

さらに6月からは店舗前にテラス席の新設営業がスタート。このテラス席は犬を同伴しての利用が可能です。

愛犬家で賑わう清澄白河の街に合わせ、散歩の途中に立ち寄って一緒に朝食やカフェタイムを過ごせる新たな憩いの場を提供します。

■店舗概要

店舗名：PARKSTAND Coffee & Bakery（パークスタンド コーヒー＆ベーカリー）

住所：135-0023 東京都江東区平野2-13-3 東ビル1F（清澄白河駅 徒歩9分）

営業時間：10:00〜18:00

定休日：月・火曜日

公式Instagram：https://www.instagram.com/parkstand_coffee.and.bakery/

（@parkstand_coffee.and.bakery）

公式サイト：https://parkstand-tokyo.com/

（フォルサ）