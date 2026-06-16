梅雨のお出かけに「美術館・博物館」はいかが？ 大人の知的好奇心を満たすアートな自治体ランキング発表

令和トラベルが運営する旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、全国1,741の自治体を対象とした「梅雨の「お出かけ」は美術館・博物館へ。大人の知的好奇心を満たすアートな自治体ランキング ベスト30」を発表しました。

■国立新美術館がある東京都港区は4位。1位は美術館や国宝の名城があるあの市

同調査は、NEWTリサーチ部が独自調査により、2026年の梅雨に訪れるべき全国の「アートな自治体」を多角的な視点でランキング化したもの。ミュージアム充実度、屋内快適度、知的好奇心適合度、文化観光としての回遊力、行きやすさの5項目(各20点、計100点満点)から独自に分析・順位化しました。

1位は「長野県松本市」（ミュージアム充実度20・屋内快適度19・知的好奇心20・回遊力20・行きやすさ19：合計98点）でした。草間彌生の作品を常設展示する松本市美術館や松本民芸館などの文化施設が点在し、国宝の松本城や旧開智学校校舎を中心とした城下町の歴史的景観が雨の日にもしっとりとした情緒を醸し出す芸術都市として高く評価されています。

2位は「富山県富山市」（ミュージアム充実度19・屋内快適度20・知的好奇心19・回遊力18・行きやすさ18：合計94点）となりました。「ガラスの街とやま」を掲げる同市には世界有数のガラス芸術が集結しており、隈研吾氏設計で図書館やカフェを併設した複合施設「TOYAMAキラリ」もあります。雨の日でも濡れずに1日中快適に過ごせる点が支持されました。

3位は「徳島県鳴門市」（ミュージアム充実度20・屋内快適度20・知的好奇心18・回遊力16・行きやすさ18：合計92点）でした。世界26カ国の西洋名画を原寸大の陶板で再現した完全屋内施設の大塚国際美術館があり、天候に左右されずにアートに没入できる点や、ガイドツアーで歴史的背景まで深く学べる点が評価されています。

4位は、国立新美術館や森美術館、根津美術館など日本を代表するアート施設が密集している「東京都港区」（ミュージアム充実度19・屋内快適度18・知的好奇心19・回遊力20・行きやすさ15：合計91点）でした。地下鉄駅から直結する施設も多く、雨に濡れずにスムーズな移動や洗練された都市での文化鑑賞が楽しめます。

5位は、アジア諸地域との交流史を紹介する九州国立博物館を擁する「福岡県太宰府市」（ミュージアム充実度19・屋内快適度18・知的好奇心19・回遊力18・行きやすさ16：合計90点）でした。太宰府天満宮とアクセストンネルで直結しており雨天でも移動しやすく、梅雨時期の境内の花菖蒲や紫陽花の風情も魅力です。

6位は「東京都千代田区」（ミュージアム充実度18・屋内快適度19・知的好奇心18・回遊力17・行きやすさ17：合計89点）でした。東京国立近代美術館が位置する北の丸公園エリアの静謐な環境や、竹橋駅からのアクセスの良さ、日本美術の歩みを体系的に学べる質の高い展示が評価されています。

7位には、「滋賀県甲賀市」（ミュージアム充実度19・屋内快適度16・知的好奇心19・回遊力15・行きやすさ18：合計87点）がランクインしました。信楽の森に佇むのMIHO MUSEUMは、ルーヴル美術館のガラスのピラミッドで知られるI.M.ペイ氏設計によるもの。雨や霧の日に幻想的な姿を見せる点や、世界有数の古美術コレクションを誇り静寂の中で美と向き合える点が注目されました。

8位は大阪市立美術館や大阪中之島美術館などの大型拠点が集積する「大阪府大阪市」（ミュージアム充実度18・屋内快適度17・知的好奇心17・回遊力18・行きやすさ16：合計86点）でした。中之島エリアは地下街やアーケードが発達しており、雨を気にせず美術館や歴史的建造物を巡ることができます。

9位は「奈良県奈良市」（ミュージアム充実度18・屋内快適度16・知的好奇心19・回遊力16・行きやすさ16：合計85点）でした。仏教美術の宝庫である奈良国立博物館を擁し、雨に濡れた奈良公園や古寺の風景が醸し出す幽玄の美の中で、静かに仏像と対話することができます。

10位は「神奈川県横浜市」（ミュージアム充実度17・屋内快適度18・知的好奇心16・回遊力19・行きやすさ14：合計98点）でした。文化観光推進法の認定拠点である横浜美術館を中心に、みなとみらいエリア全体が地下や屋根付き通路で隣接。現代アート鑑賞の後に雨を気にせずショッピングやディナーを楽しめる都市型回遊観光の完成形として選ばれました。

11位以下には小田原市、安来市、北塩原村、熱海市、所沢市などがランクインしています。

■調査概要

調査期間：2026年5月9日（土）〜2026年6月8日（月）

調査方法：NEWTリサーチ研究所による独自調査

調査期間：「海外旅行・国内旅行のツアーやホテル予約アプリNEWT（ニュート）」による調査

記事URL：https://newt.net/jpn/nagano/mag-773525057

（フォルサ）