入口では「月」がお出迎え。札幌・すすきのに隠れ家カフェ＆バー「nuit.」がオープン

北海道札幌市中央区のすすきのニュー桂和ビル8階に6月5日、カフェ＆バー「nuit.」がグランドオープンしました。

■1人でのんびりカフェタイムから、大人のバータイムまで

店名の「nuit.（ニュイ）」フランス語で「夜」を意味しています。隠れ家的なロケーションで、入口には都会の喧騒を忘れさせてくれる「月」と落ち着いた空間が広がります。無機質ながらも温かみのある洗練されたインテリアにより、昼でも夜のバーを訪れたような落ち着いた雰囲気です。席数はカウンター9席のほか、3名以上から利用できる個室も用意しました。

店舗では、訪れる時間帯に関わらず常に同じメニューを提供します。ラム酒が香るこだわりのティラミス「nuit.Tiramisu」(850円)や、スイーツの甘味と調和する「Cafe Latte」(800円)、エスプレッソに華やかなジンとトニックを合わせた「Espresso Gin Tonic」(1200円)など。昼からカクテルを嗜むことや、夜遅くにスイーツとコーヒーで一息つくなど、利用者の気分やライフスタイルに合わせた自由な過ごし方ができます。

■店舗概要

店舗名： nuit.（ニュイ）

グランドオープン日： 2026年6月5日（金）

所在地： 〒064-0805 北海道札幌市中央区南5条西6丁目9-3 ニュー桂和ビル 8階

営業時間： 12:00 - 23:30 (l.o.23:00)

定休日：月曜日※月曜が祝日の場合は火曜定休

公式SNS： Instagram（@nuit.8f）

（フォルサ）