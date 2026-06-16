大阪・梅田で漢方初心者も楽しめるイベント「KAMPO夏フェス」開催

薬日本堂は7月19日〜20日、薬日本堂漢方スクール大阪校にて「KAMPO夏フェス」を開催します。

■漢方セミナーや7店舗による和漢マルシェを展開

同イベントでは、漢方や鍼灸、薬用植物など「養生」につながる様々な活動をしている男性講師による漢方セミナーや和漢マルシェなど、初心者でも楽しめるコンテンツを展開します。

漢方セミナーでは、体質に合った食材の選び方や食事への取り入れ方などもあわせて漢方の基礎が学べる内容をはじめ、薬用植物や江戸時代の名著『養生訓』、東洋医学、気功や基礎的な武術や静坐（瞑想）などの情報を発信します。

和漢マルシェでは、「POWER OF FOOD」や「薬膳なおかし ねこやなぎ」など、食材やお茶を取り扱う7店舗が出店し、普段はなかなか見ることのない珍しいアイテムも楽しめます。

■イベント概要

イベント名： 薬日本堂漢方スクール大阪校 KAMPO夏フェス

日時：2026年7月19日、20日 10:00〜17:00 ※セミナーは事前申込制

会場：薬日本堂漢方スクール大阪校

アクセス：JR「大阪」駅より徒歩8分、地下鉄「東梅田」駅より徒歩5分

費用：入場無料（参加費は各コンテンツによる）

（フォルサ）