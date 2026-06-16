異国情緒感じる空間でカラオケを楽しむ。多彩なコンセプトルームも魅力の「ジャンカラ 長崎駅前店」オープン

カラオケチェーンのジャンカラは6月26日、長崎県長崎市に「ジャンカラ 長崎駅前店」をグランドオープンします。

■飲み放題ルームやダーツルームなど、カラオケ以外にも楽しめるコンセプトルーム

県内2店舗目となる同店は、「エンタメ祭り いつでも遊び放題！」をコンセプトに、カラオケのほかボードゲームやダーツなども1つの空間で体験できるエンターテインメント複合型施設として展開します。すべての料金にはソフトドリンク飲み放題が含まれており、お得に楽しめます。

店内は長崎の歴史や港町文化を感じる異国情緒あふれる内装。オープンカウンターには長崎ランタン祭りをイメージした色鮮やかなランタンの演出を施しており、鮮やかなランタンが頭上を彩る空間でカラオケができます。

利用シーンに合わせた個性豊かな5種類のコンセプトルームをも導入します。「プレミアム飲みホルーム」は、ショーケース内に並ぶ多種多様なお酒やビールサーバーなどを自由に味わえるルーム。

「ボードゲームルーム」には、戦略系、協力系、パーティ系など40種類以上のゲームを常設します。

「ダーツルーム」は、オンラインダーツマシンを設置。全国のプレイヤーとの対戦やパーティゲームなど、複数人で盛り上がれるコンテンツを用意します。

「朝までみんなで寝ころべルーム」は、夜通し遊びたい時や、終電を逃してしまった時も、横になりながらのびのびと過ごせるルーム。

「キッズルーム」は、子どもの目線に合わせた設計のルームで、絵本や落書きスペース、ブルーレイプレイヤーを常設。子ども向けDVD・ブルーレイも常設しています。

オープンを記念し、6月26日〜28日までの3日間、ジャンカラアプリ会員を対象にルーム料金が半額になるキャンペーンを実施します。

（フォルサ）