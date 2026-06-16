張本智和2位、松島輝空6位でトップ10維持…上位勢は変動なし 戸上隼輔が17位、宇田幸矢は1ランクアップで29位に｜卓球男子世界ランキング（2026年第25週）
国際卓球連盟（ITTF）は15日、2026年第25週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は13選手
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位と変わらずトップ10入りを果たした。
ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。張本智に続く3位にトルルス・モーレゴード（スウェーデン）が入り、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が続き、前週から上位勢は変動なし。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が17位で変動なし。宇田幸矢（協和キリン）が1ランクアップの29位、篠塚大登（東都観光バス）が1ランクダウンの32位となっている。
また、吉村真晴（SCOグループ）は1ランクアップの48位。田中佑汰（ファースト）は11ランクダウンの53位となっている。
茺田一輝（協和キリン）は2ランクアップの65位。吉山僚一（日本大）は66位をキープし、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は5ランクアップの81位に入っている。
さらに、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は8ランクダウンの88位。坂井雄飛（愛知工業大学）は1ランクアップの90位となり、木造勇人（関西卓球アカデミー）は3ランクアップの93位となっている。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月15日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
2位 （-）：張本智和
6位 （-）：松島輝空
17位（-）：戸上隼輔
29位（↑）：宇田幸矢
32位（↓）：篠塚大登
48位（↑）：吉村真晴
53位（↓）：田中佑汰
65位（↑）：茺田一輝
66位（-）：吉山僚一
81位（↑）：及川瑞基
88位（↓）：吉村和弘
90位（↑）：坂井雄飛
93位（↑）：木造勇人