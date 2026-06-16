国際卓球連盟（ITTF）は15日、2026年第25週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は13選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位と変わらずトップ10入りを果たした。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。張本智に続く3位にトルルス・モーレゴード（スウェーデン）が入り、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が続き、前週から上位勢は変動なし。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が17位で変動なし。宇田幸矢（協和キリン）が1ランクアップの29位、篠塚大登（東都観光バス）が1ランクダウンの32位となっている。

また、吉村真晴（SCOグループ）は1ランクアップの48位。田中佑汰（ファースト）は11ランクダウンの53位となっている。

茺田一輝（協和キリン）は2ランクアップの65位。吉山僚一（日本大）は66位をキープし、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は5ランクアップの81位に入っている。

さらに、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は8ランクダウンの88位。坂井雄飛（愛知工業大学）は1ランクアップの90位となり、木造勇人（関西卓球アカデミー）は3ランクアップの93位となっている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月15日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

2位 （-）：張本智和

6位 （-）：松島輝空

17位（-）：戸上隼輔

29位（↑）：宇田幸矢

32位（↓）：篠塚大登

48位（↑）：吉村真晴

53位（↓）：田中佑汰

65位（↑）：茺田一輝

66位（-）：吉山僚一

81位（↑）：及川瑞基

88位（↓）：吉村和弘

90位（↑）：坂井雄飛

93位（↑）：木造勇人