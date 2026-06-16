サッカー日本代表が15日、FIFAワールドカップのグループステージ初戦となるオランダ戦で、2-2の引き分けとなり勝ち点1を獲得。2度のリードを許しながらも驚異の粘りで追いつく、価値あるドローでした。

15日の日本テレビ「news zero」では、J1リーグのヴィッセル神戸の武藤嘉紀選手が生出演し、次戦チュニジア戦のカギを語りました。

日本の失点後の姿に注目 オランダ戦MVPは？

日本は後半早々にセットプレーから失点。それでも直後に、相手の左サイド深くからMF久保建英選手が中央に折り返し、パスを受けたMF中村敬斗選手が下がりながら右足を振り抜き、相手の股を抜く同点ゴールを決めます。

その7分後に再び失点しましたが、後半終了間際には、コーナーキックから途中出場のFW小川航基選手のヘディングがMF鎌田大地選手の頭に当たり、そのままゴールネットへ。2−2の引き分けで勝ち点1を獲得しました。

ヨーロッパの強豪から2度追いつく執念のドロー。武藤選手は、100点満点で「90点」と日本代表をたたえます。「ワールドカップの初戦で難しい中、格上オランダ相手に2度追いついたことは本当にすごいと思います。諦めない魂、チームの一体感が本当にすばらしかった」と語りました。

特に印象的だったところは、失点後に日本の選手たちが円陣を組んでいたこと。武藤選手は「僕らのときは声をかけあうことはあっても、円陣を組むまではしなかった。円陣をすることによって、チーム全体で意思統一がされて、2度追いつくことができたんじゃないか」と話しました。

武藤選手が選ぶオランダ戦のMVPは、1点目を取った“中村敬斗選手”です。「すばらしかったところは、我慢強さと勝負強さ」と話し、前半は守りの時間も続く中、オランダ相手にみせたその守備を評価。さらに、「守備をしながら攻撃をするのは本当にしんどい」とプレーヤー目線で話し、「その中で日本を復活させるゴールを決めた勝負強さ。今日のMVPだったんじゃないかな」と絶賛しました。

日本の2点目のシーンにも言及。小川選手がオランダ守備陣の高さに負けず、土壇場でのゴールを演出しました。武藤選手は、「途中出場の緊張感、プレッシャーはすごい。流れを変えることを期待されて投入。その中で結果を出したのはとてもいい影響となる」と今後の期待を込めました。

第2戦チュニジア戦のカギは？

次戦21日に戦うチュニジアはスウェーデンに1-5で大敗。序盤7分に失点をしたことに注目し、「そこで自分たちのストロングポイントが崩れてしまった。ワールドカップではこういうことが起きる」と話し、「日本も前半2分にGK鈴木彩艶選手のスーパーセーブがなかったら同じことになっていたかもしれない」とオランダ戦でGK鈴木彩艶選手が前半早々にみせた好セーブにもふれました。

チュニジア戦に向けて勝利のカギを聞かれた武藤選手は、「ウラへのパス」と言及。この日のオランダ戦でも前半43分に鎌田選手からFW上田綺世選手にディフェンダーの間へのパスを通し、好機を演出しました。

武藤選手は、「チュニジア戦はオランダ戦と変わって攻撃する時間が長くなると思う。ただ相手もスウェーデン戦で負けているので勝ちに行かなければならず、前のめりになる。そうなるとディフェンスのウラが空くので隙を狙ってパスでチャンスをつくることが大事」と説明。そして、「今の日本なら大量得点できる」と太鼓判を押しました。