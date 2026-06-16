FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表のMF/FW町野修斗選手が現地15日、次戦チュニジア戦に向け意気込みました。

町野選手はこの日非公開で行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチ(45分1本、2-0でA代表が勝利)でゴール。「左からクロスが上がってきてキーパーがはじいたところに、いいところに詰めて押し込んだ」と内容を明かしました。

ケガで離脱したキャプテン・MF/FW遠藤航選手に代わっての追加招集。チームに合流してまだ3日目と、他の選手に比べ調整の遅れが心配されますが「今日の練習試合は僕にとって大きかったと思う」とコンディションが上がったことをアピール。「疲労がたまったのでリカバリーして、最高の準備を1日1日したい」と力強く語りました。

前日のオランダ戦はベンチからイレブンとともに戦いました。自分が出場する際のプレーには「いいイメージが持てていた。それをどんなときでもし続けるのが僕にできることだと思っている」と、途中出場でも決定的な仕事をこなす準備をかかさないと話します。

次戦のチュニジア戦はグループステージ突破の行方に大きな影響を及ぼす一戦。「まずはチームとして絶対に勝ち点3が必要。そこに僕のゴールで勝ち点3を取ることが目標ですし、チームを助けられるような仕事をしたい」と意気込みを見せました。