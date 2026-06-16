女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ゴルフの腕が凄いと思った仲良しの元アスリートを明かした。

この日は大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島、K-1元3階級世界王者の武尊とそろって登場した。

豊ノ島や武尊らとはよく食事に行く仲だと言い、“吉田沙保里軍団”には他にも「レギュラー」として元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん、バドミントン元日本代表のタレント・潮田玲子が、「準レギュラー」にはサッカー元日本代表の大久保嘉人氏、16年リオデジャネイロ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん、元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさんらがいると明かした。

メンバーとはゴルフにも行くとし、MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「どのスポーツの方が一番飛ぶとか」と質問すると、吉田さんは「狩野舞子ちゃんは凄いです」と即答した。

「身長もあってもう（スイングが）凄いですね。この前270（ヤード）近く飛んだって言ってました」と証言した。一番うまいかとの質問には回答せず、「まあ飛びますね」と吉田さん。豊ノ島も「我々のレギュラーの中では狩野舞子ですね」と続けた。

武尊は「スケジュールがほぼゴルファーですもん」ともぶっちゃけ。「大体連絡して、この日空いてる？って言ったら、大体ゴルフは行ってます」と説明し「だってきょうも行ってますからね、ゴルフ。僕の格闘家の友達がきょう一緒にゴルフ行ってるらしくて」と暴露した。