タレント・千原ジュニアがホスト役の関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が１５日放送され、時東ぁみ、野性爆弾、レインボー・ジャンボたかおがゲスト出演した。

時東にとってデビュー当時からのトレードマークである眼鏡は、３８歳となりデビュー２０周年が過ぎても変わらず。ジャンボから「眼鏡外すの、いただいてもいいですか？」とリクエストされても、「画面上、できないんですよ」と素顔ＮＧを説明した。

「朝の散歩から必ず眼鏡かけてます。外すことがお金になるじゃないですか。私からすると、脱ぐのと一緒。外すことを大事にしてます」とプロ意識を強調。ジュニアは「（眼鏡は）ある種、ビキニなんや」と納得顔を浮かべた。

アイドル時代から変わらぬ雰囲気の時東を、くっきー！は「結婚しはって、お母さんになって、それでこのビジュアル、ヤバくないですか。（デビューの）当時はかわいかったけど、今はかわいい綺麗」とベタぼめ。眼鏡キャラの誕生のきっかけについては、「当時高校生だったので、オシャレのひとつでかけてたんですよ。ピアスみたいなもので。『眼鏡かけてた方が頭良くみえるんじゃ』というノリで」と振り返っていた。