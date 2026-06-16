倖田來未「息子が断髪式してくれました」顔出しショット公開「お母さん似のイケメン」「優しい横顔がとっても素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】歌手の倖田來未が6月15日、自身のInstagramを更新。息子に行ってもらったというヘアカットの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳レジェンド歌手「息子が断髪式してくれました」息子顔出しショット
倖田は、鏡の前でヘアカットを行う様子を複数枚投稿。ヘア担当のスタッフが自宅を訪れた際「結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」とつづり、Tシャツ姿の息子が実際にハサミを持って髪をカットする様子などを投稿している。
この投稿に、ファンからは「お母さん似のイケメン」「親子ショットにほっこり」「息子さんの優しい横顔がとっても素敵」「断髪式エピ微笑ましい」「親子の仲の良さが伝わってジーン」などという反響が寄せられている。
倖田は2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳レジェンド歌手「息子が断髪式してくれました」息子顔出しショット
◆倖田來未「断髪式」ショット披露
倖田は、鏡の前でヘアカットを行う様子を複数枚投稿。ヘア担当のスタッフが自宅を訪れた際「結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」とつづり、Tシャツ姿の息子が実際にハサミを持って髪をカットする様子などを投稿している。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母さん似のイケメン」「親子ショットにほっこり」「息子さんの優しい横顔がとっても素敵」「断髪式エピ微笑ましい」「親子の仲の良さが伝わってジーン」などという反響が寄せられている。
倖田は2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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