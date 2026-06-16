JO1、韓国公演開催決定「JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’」がソウルへ
【モデルプレス＝2026/06/16】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が韓国・ソウルで『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’ LIMITED EDITION IN SEOUL』を開催することを発表した。
【写真】JI BLUE「景色」一発撮りバージョン
本公演は、9月26日、27日の2日間にわたり「TICKETLINK LIVE ARENA」にて開催。JO1は2025年のワールドツアーで初の単独韓国公演を成功させており、規模を拡大し韓国のステージへと戻ってくる。
4月のドーム公演から始まった『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』は、7月のバンテリンドームナゴヤ公演、そしてソウル公演へと続く。秋には全米デビュー、10月には北米ツアーも控え、国内外で挑戦を続けるJO1。その歩みは、さらに世界へと広がっていく。（modelpress編集部）
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◆JO1、韓国公演開催決定
本公演は、9月26日、27日の2日間にわたり「TICKETLINK LIVE ARENA」にて開催。JO1は2025年のワールドツアーで初の単独韓国公演を成功させており、規模を拡大し韓国のステージへと戻ってくる。
◆JO1、7月には名古屋公演
4月のドーム公演から始まった『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』は、7月のバンテリンドームナゴヤ公演、そしてソウル公演へと続く。秋には全米デビュー、10月には北米ツアーも控え、国内外で挑戦を続けるJO1。その歩みは、さらに世界へと広がっていく。（modelpress編集部）
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