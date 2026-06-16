双子出産の中川翔子、離乳食作りの余り野菜使った晩御飯公開「スパイスのいい香りが伝わってきそう」「発想が天才」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】歌手でタレントの中川翔子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩御飯を公開した。
【写真】双子出産の41歳タレント「栄養満点で素晴らしい」離乳食作りの余り野菜使ったカレーメインの夕飯3品
中川は「晩御飯こさえました」と記し、晩御飯の写真を投稿。「離乳食ストック作ったあまり野菜でキーマカレー」と紹介し、野菜がたっぷりと入った1品を披露した。他にも、電子レンジ専用の調理器を使用して作ったきのこソテー、レタスと韓国のりを合わせたにんにくサラダと健康的な手料理が並び、瑞々しい黒玉スイカも添えられている。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「栄養満点で素晴らしい」「スパイスのいい香りが伝わってきそう」「発想が天才」「真似したい献立」「スイカが大きい」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「栄養満点で素晴らしい」離乳食作りの余り野菜使ったカレーメインの夕飯3品
◆中川翔子、離乳食の余り野菜使った晩御飯公開
中川は「晩御飯こさえました」と記し、晩御飯の写真を投稿。「離乳食ストック作ったあまり野菜でキーマカレー」と紹介し、野菜がたっぷりと入った1品を披露した。他にも、電子レンジ専用の調理器を使用して作ったきのこソテー、レタスと韓国のりを合わせたにんにくサラダと健康的な手料理が並び、瑞々しい黒玉スイカも添えられている。
◆中川翔子の投稿に「スパイスのいい香りが伝わってきそう」の声
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「栄養満点で素晴らしい」「スパイスのいい香りが伝わってきそう」「発想が天才」「真似したい献立」「スイカが大きい」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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