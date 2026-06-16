LE SSERAFIMカズハ、美ウエスト際立つ大胆カットアウト衣装姿公開「スタイルレベチ」「見たことないデザイン」
【モデルプレス＝2026/06/16】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月16日、自身のInstagramを更新。大胆なデザインの衣装姿を披露し、話題となっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「見たことないデザイン」大胆ウエスト開き衣装
カズハは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組によるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」のプロモーションビデオ内で着用している衣装姿の写真を多数投稿。黒いセパレートタイプのセットアップ姿や、引き締まった美しいウエストが際立つ、両脇に大胆に入ったカットアウトが印象的な赤い衣装姿、レースのキャミソールとスポーティーなビスチェを合わせた姿などを披露している。
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「見たことないデザイン」「ドキッとする」「可愛いとカッコいいが共存してる」「ウエスト綺麗」「ビジュの完成度の高さよ」「圧倒的存在感」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「見たことないデザイン」大胆ウエスト開き衣装
◆カズハ、大胆衣装から美ウエストチラリ
カズハは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組によるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」のプロモーションビデオ内で着用している衣装姿の写真を多数投稿。黒いセパレートタイプのセットアップ姿や、引き締まった美しいウエストが際立つ、両脇に大胆に入ったカットアウトが印象的な赤い衣装姿、レースのキャミソールとスポーティーなビスチェを合わせた姿などを披露している。
◆カズハの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「見たことないデザイン」「ドキッとする」「可愛いとカッコいいが共存してる」「ウエスト綺麗」「ビジュの完成度の高さよ」「圧倒的存在感」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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