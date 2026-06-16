1980年代の人気シットコム「アルフ」でケイト・タナー役を演じた女優のアン・シェディーンさんが死去した。77歳だった。



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家族はフェイスブックの公式ページに「重い心で、アンが穏やかに旅立ったことをお伝えします。彼女は類まれなる創造的エネルギー、鋭いユーモア、家族への喜び、小型犬への溺愛、トランプへの激しい嫌悪、古着への情熱、そして良い物語への愛という、素晴らしい遺産を残してくれました。彼女なしの人生は想像もできません。彼女に出会ったすべての人同様、私たちは心から彼女を愛していました」と投稿。「彼女が言った通り、「私はいつもあなたたちのそばにいる」。マルガリータで彼女に乾杯してください」と締めくくった。



地方劇場で経験を積んだ後、ニューヨークへ移り、複数のテレビ番組に出演。1986年から90年まで放送された「アルフ」では宇宙人が郊外の一家のガレージに不時着し、居候するというシットコムで、一家の母ケイト・タナー役を演じた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）