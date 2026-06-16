両チームの市場価値を比較

日本代表は現地時間6月14日、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

両チームのスタメン11人の市場価値をドイツの移籍情報専門サイト「Transfermarkt」で比較すると、オランダが日本のおよそ2.7倍となっていた。

日本の最高額は4000万ユーロ（74億円）のMF佐野海舟（マインツ）。GK鈴木彩艶（パルマ）とMF久保建英（レアル・ソシエダ）の2人が2000万ユーロ（37億円）、さらにDF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）の1800万ユーロ（33億円）と続く。最も低いのは34歳のベテランDF谷口彰悟（シント=トロイデン）で75万ユーロ（1億4000万円）だった。11人の合計額は1億7575万ユーロ（約326億円）となる。

一方で、オランダは日本戦で2アシストのMFライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）が8000万ユーロ（149億円）でチームトップ。左サイドから何度も仕掛けを見せたFWコーディ・ガクポ（リバプール）が6000万ユーロ（112億円）で続いた。最低額はキャプテンで34歳のDFフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）で1500万ユーロ（28億円）。11人の総額は4億800万ユーロ（約890億円）で日本の約2.7倍となった。（FOOTBALL ZONE編集部）