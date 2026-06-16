6月21日の父の日を前に、高知市の子どもたちが桑名市長に手作りのプレゼントを贈りました。



■園児

「父の日おめでとうございます」

■桑名市長

「ありがとうございます。一生懸命作ってくれたプレゼントいただきます」



6月16日、高知市の十津保育園に通う4人の子どもたちが市役所を訪れ、桑名市長に父の日のプレゼントを手渡しました。



プレゼントは、年長組の9人が手作りしたもので、桑名市長の似顔絵をかいたティッシュボックスや「これからもお仕事がんばってください」と書かれたメッセージメダルです。

十津保育園では毎年、父の日にあわせて「高知市のみんなのお父さん」という気持ちで高知市長へのプレゼントを続けていて、受け取った桑名市長は「高知市家のお父さんとして頑張ります」と感謝の気持ちを伝えました。



■ 園児4人

Qプレゼントした時市長どうだった。「うれしそうやった」

Qお父さんに何をプレゼントする？「紙飛行機 めっちゃとぶように作った」「しゅりけん」「きれいなくつ」「サッカー」



十津保育園の子どもたちは6月21日の父の日には、自宅で感謝の気持ちを伝えるということです。

