徳川家康の大御所時代から海運の街として栄えた静岡市清水区。その歴史と共に培われてきた「しみず芸妓」に3年ぶりの新人が誕生し、15日、正式にお座敷デビューしました。



お座敷デビューしたのは…沼津市出身の兎子さんです。



現在8人が所属する「しみず芸妓」ですが、若手不足が問題となっていて新人が誕生するのは3年ぶりです。



（秀大和 兎子さん）

「小学生の頃から日本舞踊を習っていて、日本の伝統芸能、文化に興味を持って、芸妓になりたいなと思いこの業界に入りました」





6月15日、静岡市清水区の神社では静岡伝統芸能振興会の会長など13人が出席し、兎子さんの芸事の上達と今後の活躍を祈願しました。（秀大和 兎子さん）「とても不安だったんですけど、こうやって無事にデビューできてすごくうれしいです」憧れの存在である桜子さんは、兎子さんのことを…。（秀大和 桜子さん）「少しずつですけれども、できることが増えていっているので、これからが楽しみです」祈願の後、いよいよ、お座敷デビューです。部屋の中にいる兎子さんの顔には、緊張の色がにじんでいました。そして…。（秀大和 兎子さん）「きょうはちゃっきり節を。初めて覚えた曲です。1番2番を踊らせていただきます」憧れの桜子さんも見守る中、「ちゃっきり節」に合わせて初めて踊りを披露。（客）「やっぱり日本舞踊習っていただけあるね。今回をきっかけに若い人たちが…入ってくれて、清水が盛り上がってくれればいいなと思う」踊り終えて少しほっとした表情を浮かべる兎子さん。兎子さんの今後の目標は…。（秀大和 兎子さん）「お客様とか、お姐さん方に愛されるような芸妓さんになりたいと思います」