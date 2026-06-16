【継承】大御所時代から海運の街に息づく伝統芸能｢しみず芸妓｣に3年ぶり新人誕生…正式お座敷デビュー(静岡市)
徳川家康の大御所時代から海運の街として栄えた静岡市清水区。その歴史と共に培われてきた「しみず芸妓」に3年ぶりの新人が誕生し、15日、正式にお座敷デビューしました。
お座敷デビューしたのは…沼津市出身の兎子さんです。
現在8人が所属する「しみず芸妓」ですが、若手不足が問題となっていて新人が誕生するのは3年ぶりです。
（秀大和 兎子さん）
「小学生の頃から日本舞踊を習っていて、日本の伝統芸能、文化に興味を持って、芸妓になりたいなと思いこの業界に入りました」
（秀大和 兎子さん）
「とても不安だったんですけど、こうやって無事にデビューできてすごくうれしいです」
憧れの存在である桜子さんは、兎子さんのことを…。
（秀大和 桜子さん）
「少しずつですけれども、できることが増えていっているので、これからが楽しみです」
祈願の後、いよいよ、お座敷デビューです。
部屋の中にいる兎子さんの顔には、緊張の色がにじんでいました。そして…。
（秀大和 兎子さん）
「きょうはちゃっきり節を。初めて覚えた曲です。1番2番を踊らせていただきます」
憧れの桜子さんも見守る中、「ちゃっきり節」に合わせて初めて踊りを披露。
（客）
「やっぱり日本舞踊習っていただけあるね。今回をきっかけに若い人たちが…入ってくれて、清水が盛り上がってくれればいいなと思う」
踊り終えて少しほっとした表情を浮かべる兎子さん。兎子さんの今後の目標は…。
（秀大和 兎子さん）
「お客様とか、お姐さん方に愛されるような芸妓さんになりたいと思います」