◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島―日本ハム（１６日・マツダスタジアム）

日本ハムの達孝太投手（２２）が１軍登録された。今季は開幕ローテ入りするも９試合で２勝６敗、防御率４・０６と結果を残せず５月３０日に登録抹消。２軍では中継ぎとして調整し、３試合に救援登板で防御率０・００だった。中継ぎとして再スタートを切る。

新庄監督は試合前に取材に応じ、「達くんは、中継ぎの経験をさせて腕を振っていくことが大事になってくるから、いろんな経験しといたらいいですね、この時期。すごいボール投げて、それが先発に戻ったときに、その感覚っていうのがたぶん頭に残ると思うので、その感覚をつかめてもらえたらね。ちょっと第２のモイネロに。どうします（巨人）大勢くんみたいなボール投げてたら、ウワーンって。あと投げるポジションがないから、いま。先発の。全部詰まってるから」と説明した。

起用法については「重要な場面でしょ。重要じゃない場面で投げさせても、成長にはならないし。１回抑えもさせてみたいなっていうところもあるよね。先発してたときは１、２、３回ってそんなに点取られてないから。魔の７回（笑）。２回投げさせてもいいってことですからね」と、勝ちパターンでの起用を思い描き、若きエース候補の成長を願った。