ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「シャインマスカットブッフェ2026」を開催。

大阪・南河内産シャインマスカットを贅沢に味わうことができ、シャインマスカットの「軍艦」や「かき揚げ」などユニークなメニューも登場します☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」シャインマスカットブッフェ2026

料金（消費税・サービス料込）：

・2026年8月7日(金)〜8月16日(日) 大人（13歳以上）8,000円、小学生（6〜12歳）3,700円、幼児（4〜5歳）2,500円、3歳以下 無料

・2026年8月17日(月)〜9月19日(土) 大人（13歳以上）7,000円、小学生（6〜12歳）3,500円、幼児（4〜5歳）2,300円、3歳以下 無料

※お得なフリーフロープラン(90分制) 2,500円もあります

期間：2026年8月7日（金）〜9月10日（木）

時間：17:30〜21:30 (最終入店21:00)

会場：ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

予約・問い合わせ：TEL 06-6460-0072（直通）、Web

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル 「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

3Fにあるブッフェダイニング「アーカラ」にて、ディナータイムに「シャインマスカットブッフェ2026」が期間限定で開催されます！

2024年・2025年に開催し、好評を博した「シャインマスカットブッフェ」が、さらに魅力を増して2026年も登場。

今回は大阪・羽曳野市を中心とした、南河内産のシャインマスカットを使用し、約30種類のシャインマスカットメニューがブッフェに並びます☆

大阪・南河内産のシャインマスカットは、噛んだ瞬間に“パリッ”と弾ける食感と、口いっぱいに広がる濃厚な甘みが特徴です。

みずみずしい果汁と芳醇な香りを楽しめる、旬ならではの贅沢な味わいを堪能できます！

シャインマスカットブッフェ2026 メニュー 一例

シャインマスカットのムース

デザート：シャインマスカットのテリーヌ／シャインマスカットのショートケーキ／シャインマスカットのムース／シャインマスカットのサンドウィッチ／シャインマスカットのミニタルト／シャインマスカットとワインゼリー／シャインマスカットのフルーツグラタン／レアチーズケーキ シャインマスカット添え／シャインマスカットとヨーグルトのヴェリーヌ／シャインマスカットのミニ大福／シャインマスカットのエクレア／シャインマスカットとホワイトチョコのパウンドケーキ／シャインマスカットとグレープフルーツのスムージー／シャインマスカット飴／シャインマスカットとラムネのエスプーマ温製料理・お寿司：国産牛のローストビーフ／天婦羅(シャインマスカットのかき揚げ・海老・ヤングコーン・かぼちゃ)／お寿司／シャインマスカットの軍艦／シャインマスカットチキン/ポークグリル シャインマスカットのソース／スズキのソテー 貝だしの入ったシャインマスカットのクリームソース／豚の角煮 蒸しパンを添えて／海老マヨネーズ シャインマスカット添え／糯米肉丸(肉団子のもち米蒸し) ／ビーフガーリックピラフ／スパゲティーナポリタンソース／シャインマスカットと生ハムのピザ／夏野菜ピザ／カレードリア／グラタン／ライスコロッケ前菜・サラダ：シャインマスカットのカプレーゼ／マリネサーモンとシャインマスカット マイクロリーフ添え／シャインマスカットと生ハムと夏野菜のサラダ／海老とシャインマスカット 生姜風味のヨーグルトマリネ／シャインマスカットとクリームチーズ レーズンナッツと共に／魚介のマリネスモークサーモンと鯖のリエット／茄子の洋風マリネ アンチョビと大蒜風味／鯵のエスカベッシュ 黒酢玉ねぎ風味／レモン風味のトマトマリネ／グリーンピースととうもろこしのサラダ／シャインマスカットのカップサラダ／白いカレー シャインマスカット添え／塩ラーメン／マーラータンメン／じゃが芋の冷製スープ など

大阪・南河内産のシャインマスカットが持つ、みずみずしい甘みを活かした料理やスイーツを、バラエティ豊かに提供する「シャインマスカットブッフェ2026」

デザートコーナーには、シャインマスカットの旬の味を楽しめるスイーツが並びます☆

「シャインマスカットのショートケーキ」や「シャインマスカットのムース」「シャインマスカットのフルーツグラタン」などをラインナップ。

シャインマスカットのテリーヌ

中でもおすすめは、目の前でカットして提供される「シャインマスカットのテリーヌ」です！

シャインマスカットを粒ごと閉じ込め、見た目にも華やか☆

国産牛のローストビーフ

また「シャインマスカットブッフェ2026」には、ライブキッチンにて注文を受けてからカットする「国産牛のローストビーフ」を登場。

香ばしく焼き上げた表面と、しっとり柔らかな肉の旨みを堪能できます。

シャインマスカットの軍艦、シャインマスカットの天婦羅やかき揚げ

また揚げたての「シャインマスカットのかき揚げ」に、「シャインマスカットの軍艦」などの握り寿司も提供。

シャインマスカットのカプレーゼ

さらに、「シャインマスカットのカプレーゼ」や

マリネサーモンとシャインマスカット マイクロリーフ添え

「マリネサーモンとシャインマスカット マイクロリーフ添え」など、シャインマスカットの甘みと塩味を組み合わせた彩り豊かな料理が用意されます！

家族三世代での食事や夏休みのお出かけ、女子会にカップルでのディナーにもおすすめの「シャインマスカットブッフェ2026」

夏の暑さを忘れさせるようなみずみずしい旬の果実とともに、特別なディナータイムが楽しめます☆

大阪・南河内産シャインマスカットを贅沢に堪能でき、シャインマスカットのお寿司やかき揚げなど、ユニークなメニューも登場。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」シャインマスカットブッフェ2026は、2026年8月7日から9月10日まで開催です！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・南河内産シャインマスカットを使たブッフェ！ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」 appeared first on Dtimes.