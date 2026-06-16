◆男女サッカー◇全国高校総体北海道予選（１６日、札幌厚別公園競技場）

男女の準決勝が行われ、男子で酪農学園大とわの森三愛が初の決勝進出を決めた。２０２２年の代表校・札幌光星との一戦は、後半１３分、ロングスローからの流れでＦＷ大平一心（２年）が挙げた１点を守り切った。殊勲の大平は「とてもうれしいです」と表情を緩めた。１７日の決勝では、札幌大谷を延長の末に３―２で下した、２年ぶり８度目の優勝を狙う旭川実と対戦する。

酪農学園大とわの森三愛が、三度目の正直を果たした。同校は２０１９年の全国選手権北海道大会と２３年の全国総体北海道予選の２度、準決勝へ駒を進めるも、いずれも涙をのんだ。特に３年前は全国高校総体が北海道開催だったため、３校が全国切符を得られたが、３位決定戦で札幌第一に０―５の敗戦と、悔しさを味わってきた。

この日は１、３年生と２年生の一部生徒が観客席から大声援を送った。その中で準決勝の壁をついに破り、就任２３年目の建部大自監督（５１）は「３回目という話は選手にはしていた。応援してくれている人たちに対しての思いは、勝敗を左右するもの。それを感じて選手は必死に戦ってくれた」と喜びをかみ締めた。

前半はシュート０と苦しんだ。劣勢の展開も、建部監督からの「相手に先に触られても良いから当たっていこう」と言う指示を受け、これまでの取り組みを徹底。前線からボールを献身的に追い、積極的なプレスで相手の自由を奪った。体を張り続け、我慢し、得た好機を逃さなかった。

５月６日の試合中に左膝の後十字じん帯損傷と骨挫傷を併発し、痛み止めを飲みながらプレーしたＭＦ伊賀上朔主将（３年）は「自分たちはうまいチームじゃない。技術うんぬんじゃなく、切り替えを含めて気持ちで走るとか、声を出して負けないことをモットーにやってきた」と思い返した。冬場は積もる雪の中で走り続けて精神力を養った。成果をピッチで示し続け、難敵撃破につなげた。

１７日は初めて、北海道大会決勝の舞台に立つ。国内最高峰のプレミアリーグで戦った実績もある旭川実との対戦になるが、とわの森イレブンに臆するところはない。伊賀上主将は「史上最高の歴史は刻んだが、自分たちは全国へとやってきたので。ここで終わりにはしない」と皆の思いを代弁した。初の頂点を目指し、全精力を振り絞り、最後まで走り抜く。（砂田 秀人）