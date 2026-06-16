国民民主党の玉木雄一郎代表は16日の記者会見で、15日に行われた参議院決算委員会で立憲民主党の古賀千景参議院議員が「自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい」などと発言し、その後撤回・謝罪したことについての見解を問われた。

【映像】玉木代表「自衛隊員への侮辱」厳しく批判する瞬間

玉木氏はまず「全国26万の自衛隊の皆さん、そして防衛省の職員の皆さんおよびその家族の皆さんに対する侮辱ですね。あってはならない発言だと思います」と述べた。

その上で「すぐに取り消されたことですけれど、ある種のそういう自衛隊観、その背景にある国防観というのが、いろんな意味で野党側の正しい安全保障政策を進めていく妨げになってきたことが象徴的に表れているのかなと思いますね」と指摘した。

玉木代表「古くさい安全保障観、国防観から野党も抜けるべき」

さらに「私も自衛官になった方やその家族の方は何人も知っていますが、高い志を持ってね。別に貧しいから入るところが自衛隊しかないからじゃなくて。国を守りたい、実際に災害で助けていただいて、自分もああなりたいと、国や社会に恩返しをしたいという高い志で自衛隊で頑張っている方もたくさん知ってます」と述べた。

また「自衛隊の皆さんは政治家がこういうことを言っても反論しないし、できないんですよね。でもその中でも誇りを持って仕事に邁進しておられますから、その反論できない自衛隊の皆さんとか自衛官の皆さんを相手に、国会議員たるものがああいう発言はすべきではありません」と批判した。

そして「自衛隊をたたけば、イコール平和主義なんだみたいな、古くさい安全保障観、国防観から野党も抜けるべきです。私は極めて残念で悲しい発言だと断ぜざるを得ません」と述べた。（ABEMA NEWS）