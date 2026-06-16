アーティストグループ『Number_i』が6月15日、グループの公式インスタグラムを更新。3人でパフォーマンスする動画を公開しました。

【写真を見る】【 Number_i 】3人でユーモラスなアクション動画公開にファン反響 「かわいいダンスの3人！」「３人とも、行動が可愛いすぎるよー」





動画では『RIP SLYME』のヒット曲『熱帯夜』に合わせて、3人が並んで立ち踊りながらパフォーマンスを繰り広げていきます。









まず、神宮寺勇太さんと平野紫耀さんが両端から、真ん中に立つ岸優太さんを指をさして撃つようなアクションをすると、岸さんが撃たれたように上を向くリアクションをします。















続いて、中央に立つ岸さんが両端に立つ神宮寺さんと平野さんを指さし撃つようなアクションを行うと、今度は神宮寺さんと平野さんが上を向いて撃たれたようなリアクションを行うというもの。









この動画を見たファンからは「かわいいダンスの3人！」「岸くん強めのバーンと紫耀くんの照れてる顔かわいい」「３人とも、行動が可愛いすぎるよー」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】