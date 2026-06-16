県内唯一の国宝がご神体としてまつられている大仙市の水神社で、地元の小学校が清掃活動を行いました。



8月には年に一度の御開帳があり、綺麗になった境内が参拝客を出迎えます。



杉の大木が参道に並ぶ、大仙市豊川にある水神社です。



この神社にまつられているのが…



ご神体で県内唯一の国宝、「線刻千手観音等鏡像」です。



直径約14センチ、厚さ6ミリの青銅でつくられた鏡で、中央には千手観音がきめ細かな線でに彫られています。





優れた彫金技術と芸術性の高さから、1938年に国宝に指定されました。神社の近くにある豊成小学校では、国宝への学びを深めながら地域貢献につなげようと、毎年、春と秋の2回、5年生と6年生が清掃活動に励んでいます。子どもたちは参道に落ちている杉の葉を集めたり拝殿の畳や壁などを拭いたりしながら、県内唯一の国宝をまつる、ふるさとの神社をきれいに掃除しました。児童「拭く、ほら真っ黒くなった。真っ黒、もうちょっと上拭こう」児童「水神社が継がれるようにという思いで掃除しました」児童「秋田県にあるっていうのも本当にすごいことだと思うし、これからも大事にしていこうと思いました」児童「県内唯一っていうのはすごいうれしいことで、ここの地域に生まれて良かったなって思いました」「工夫をしてみんなに知ってもらえるようになりたいです」清掃活動のあとは、国宝の鏡を忠実に再現したレプリカを見学しました。地元の人「（中は）意外と真っ黒でしょう。これは土の中から掘れたそのまんまの状態です」児童「おおおーーー。おっちょっと見える！ちょっと見えるくね？」国宝であるご神体の鏡は、毎年8月17日に行われる例大祭で一般公開されます。※6月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします