八郎潟町の畠山菊夫前町長が病気のため意思表示ができず不信任決議で自動失職したことを受けて、町と町議会が15日、制度整備を求める要望書を国へ提出しました。



林芳正総務大臣は16日の閣議後の記者会見で、早期に結論を導き出せるよう検討を進める考えを示しました。



八郎潟町の畠山菊夫前町長は今年2月、公務中に倒れて意識が戻らない状態が続いていて、町議会が先月、やむを得ず不信任決議案を可決し、自動失職しました。





町などによりますと、地方自治法の規定では、首長の辞職には本人の意思表示が必要で、畠山前町長のように病気で意思表示できない場合の規定は設けられていません。このため、町と町議会は15日、総務省に制度整備に関する要望書を提出しました。首長が意思表示できない場合、家族の申し出や複数の医師の診断書をもって議会の同意を得ることで退職を可能とする特例規定の新設などを求めています。林芳正総務相「何らかの対応が必要であると、そういう風に受け止めております。選挙で選ばれた長を本人の意思に基づかず退職させるということになることでございますので」林芳正総務大臣は16日の閣議後の記者会見でこのように述べ、国や民間、諸外国の事例を参考にし早期に結論を導き出せるよう検討を進める考えを示しました。※6月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします