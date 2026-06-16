富樫勇樹がプロデュースするクロスカルチャーイベント『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.』の第1弾アスリートゲストが決定した。

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今回発表されたアスリートゲストは、全仏オープン（男子シングルス）で見事4連覇を遂げた小田凱人（車いすテニス）のほか、黒後愛（バレーボール）、Shigekix（ブレイキン）。また、五輪金メダリストの出口クリスタ（柔道）、萱和磨（体操）も登場。さらに、3大会連続の五輪出場、2度のメダル獲得を遂げた吉田知那美（カーリング）のほか、宮崎早織（バスケットボール）、柳田将洋（バレーボール）も参加する。

同イベントでは、”世界の頂”を知るアスリートたちの本気の熱量を楽しめるという。

なお同イベントのチケットは、ローソンチケット『UNAVERAGE FES.専用ページ』で7月7日23時59分まで一般発売を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）