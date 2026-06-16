格闘技イベント「RIZIN」は16日、都内で「RIZIN LANDMARK15 in HIROSHIMA」（7月18日、広島グリーンアリーナ）の追加対戦カードを発表した。

RIZINバンタム級（61キロ級）タイトル戦5分3Rで王者ダニー・サバテロ（33＝米国）に鹿志村仁之介（24＝BatlleBox）が挑戦する。

バンタム級に初挑戦する鹿志村は「僕は柔術出身でグラップラーとしてMMAをやって来ている。相手はレスリングベースでいったらちょっと塩試合ばっかりな付け入れるファイターだと思う。僕はそこをかっちり決めると思っている。日本人であいつを決めれるのは僕しかいない」と寝技でベルト奪取を狙う。

リモート参戦した王者のサバテロは「今、鹿志村の言ったことは史上最高のはくそコメントだ。鹿志村は7月18日に死体同然の亡骸になると思う。前回、対戦相手が運良く足を折って（DEEPの）王者になったと思う。自分が足を折ったとしても、折った足で鹿志村の顔を蹴るし、いずれにしても鹿志村の顔はボコボコになるので自分が王者として7月18日、防衛することは変わらない。その事実を楽しみしておけ」と相変わらず悪口のオンパレード。挑戦者に鹿志村が決定し「この試合が決まって興奮した。鹿志村とやりたいと思っていた。鹿志村は他の選手に比べて柔術が突出していて、うまい選手だと思う。うまい選手をフィニッシュできれば最高だ。鹿志村はいま連勝を続けていて、頑丈な選手だと思う。自分のRIZINで自分の初めてのフィニッシュがこの相手にやれたらいいと思う。試合中にボコボコにしていきたい。世界最高のスタンダードで持っているつもり。7月18日はフィニッシュしたい」とベルトを持参して胸を張る。

挑戦する鹿志村は「最初、正直びっくりしました。このタイミングでかと。いつもリモートで汚い言葉を並べて、ボロカスいってくるのをあれと思った。もうちょっと言われるかと思った。サバテロは好きな選手で塩試合と言われる試合も凄い面白いと思っていた。MMAのレベルならもの凄い高いと思う。米国でつくってきた彼のMMAを日本でつくっているMMAで超えれたら、これ以上望むものはない。日本人が王者ないといけないのでそのベルトはもらいます」とベルト奪取を明言した。

鹿志村について榊原信行CEOは「DEEPもRIZINで4連勝している。直近もDEEPの暫定王者になっている。サバテロのファイトスタイルでグラウンドになってから得意のポジションになってくるのか、サバテロがつけてきるのか、サバテロも打撃もできる。どういう戦略でくるのか。見る側の視点でも勝負論があるし、見てみたいなと思う。我々から挑戦してみないかと打診して2つ返事だった」と今回のタイトル戦が決まったことを説明した。

対戦相手の弱点について鹿志村は「寝てからの展開を見てない。つけきるのがうまい。グラップリング能力は感じられてない。僕のグラップリングとはレベルが違う」と寝技のレベルの差だと言い切る。王者は「一番の弱みは彼がビッチであること腰抜けであること。今、スクリーン越しでも目がおびえている。なぜなら、ボス（榊原CEO）が目の前にいるからおびえている。この試合は相性がいいのでなく、見所は俺が鹿志村をボコボコにして、一方的に勝つところが見所である。やつ柔術が強いと言っているが、俺の柔術に比べたら全く話にならない。ボコボコされてやられると思ってもかまわない。自分が王者になったからには、王者のレベル、RIZINのレベルを上げることが責任。王者としてフィニッシュして、よりレベルの上がったバンタム級を背負っていかないいけない」と強気だ。

鹿志村に柔術が上と言われたが「なんとも思わないが、米国のATTでちゃんと練習している。グッラプリングも強い選手と練習してわかっていると思う。何も知らないで言ってない。わかっているなら勝負しよう」と寝技勝負も辞さない。続けてサバテロの鹿志村への評価には「言葉は悪いのを覚悟していた。でも一発褒めてくれたのが穴でないかと思う。そこまで怖くない」と話した。

最後に王者のサバテロは「最後に一つ、7月18日、美しい広島で最高の試合にしたい。歴史的な大会にしたいし、大きな花火を打ち上げたい。最後に鹿志村、ファック・ユー」と罵詈雑言で締めくくった。