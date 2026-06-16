プロ野球・DeNAは16日、外国人選手2人の入団記者会見を行いました。

オスバルド・ビド投手は、23年6月にパイレーツでメジャーデビュー。ブレーブスやホワイトソックスに活動拠点を移しながら、メジャー通算4シーズンで69試合に出場。11勝13敗、防御率5.17を記録しました。ビド投手は「チャンスを与えてくださり、『信頼しているよ』とおっしゃっていただいたので、そこが決め手になりました。長いイニングを投げられると自分の中で自信があるので、チームの勝利に貢献できるように、長いイニングを投げることが一番の強みだと思っています。先発した時には全勝して、4位から優勝するというところが目標です」と力強くコメントします。

またヘラル・エンカーナシオン選手は22年にマーリンズでメジャーデビューし今季を含む3年間、ジャイアンツに在籍していた外野手です。メジャー通算4シーズンで94試合に出場し、打率.211、10本塁打、40打点を記録しています。エンカーナシオン選手は「チームの方々が自分たちに扉を開いてくれたことに感謝します。熱い気持ちで一緒にプレーしたいという熱意を伝えていただいたので、入団しようと決めました。自分の強みは長打だと思うので、二塁打、三塁打、そしてホームランというところに注目してほしいです。自分たちが来たことでチームの勢いが上がって、優勝を目指していきたいと思います」と頼もしいコメントを残しました。

両選手はドミニカ共和国出身で、背番号はビド投手が42、エンカーナシオン選手が69と発表されています。