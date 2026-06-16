日本銀行は１６日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度から１％程度に引き上げることを決めた。

昨年１２月以来の利上げで、政策金利は１９９５年以来、約３１年ぶりの水準となる。

政策金利がかつて１・０％だった１９９５年は、阪神大震災や地下鉄サリン事件が発生するなど、社会的な出来事が多発した年だった。経済面ではバブル崩壊後の景気低迷が続き、不良債権を抱えた金融機関の破綻が相次いだ。消費者物価指数の上昇率は０％となり、その後、長く続く「デフレ」に突入していった。

日銀は９５年９月に当時の政策金利だった公定歩合を１・０％から０・５％に引き下げた。４月に１・７５％から１・０％としており、急速に金融緩和を実施した時期だ。景気低迷に加え、７、８月には銀行や信用組合の破綻が相次ぎ、金融システムに対する不安が広がっていた。

円相場は当時、一時１ドル＝７９円まで円高が進行。金融緩和は円高を是正し、景気刺激と不良債権処理を進める狙いがあった。

だが、不良債権の処理は進まず、９７年には北海道拓殖銀行や山一証券が破綻した。物価が上がらない状況が続き、２００１年に政府は戦後初めて、日本経済がデフレであると認定した。

日銀は９９年にゼロ金利政策を導入し、その後も低金利政策を続けた。１３年に就任した黒田東彦前総裁は大規模な金融緩和を推し進め、１６年にはマイナス金利政策を導入した。