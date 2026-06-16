格闘技イベント「RIZIN」は16日、都内で「RIZIN LANDMARK15 in HIROSHIMA」（7月18日、広島グリーンアリーナ）の追加対戦カードを発表した。

RIZIN MMAルール57キロ級5分3Rですでに参戦が決まっていたヒロヤ（28＝JTT）は山本アーセン（29＝KRAZY BEE）と対戦する。

約1年ぶりの参戦の山本アーセンは「ヒロヤくんとはいつやるのといわれていた。いずれやる相手だったし、7月で夏の最初のプレゼントとして受け取ってください。この試合を見たら、絶対盛り上がるし、いい夏過ごせると思うので楽しみしてください」と意気込む。

連敗中のヒロヤは「ようやく対戦相手が決まって、この試合、山本アーセン選手と決まってMMAを始める前から10代からTVで見ていた選手。この1年、どこかでやり合うだろうと思っていた。このタイミングで来たか。自分は負けられない状況で必ず勝ちを取りたい」と必勝を期す。

試合期間が空いたことに山本アーセンは「俺もケガして動けない期間があって、ヒロヤも俺と同じくらいあいてるので、俺も試合へ向けた練習じゃなく、自分を強くする練習をしてきたので、お互い発表会の場が決まって以前と違う動きが見せるので楽しみにしてください」と空白期間でレベルアップしてきたという。連敗中のヒロヤは「大みそか以来7カ月ぶりの試合で2戦で出た課題に取り組めたいい時間だったなと思う。そこで対戦相手がなかなか決まらなかったが、このタイミング山本アーセン、必ず盛り上がるし、もちろんそこで俺が勝たないといけない。久々、あと1カ月ありますが、緊張感を持っていつでも試合をするんだという気持ちで毎日生きている。そういう対戦相手はなかなかないので、自分の人生がかかった試合だと思う」と悲痛な決意を口にした。

アーセンの母の山本美憂がボクシングに挑戦したことには「母ちゃんは新しいことに挑戦しているし、アスリートで一番尊敬している。一番パワーをもらっているのがのは母ちゃんだが、ヒロヤ選手といい試合ができるのかな」と自らも母親に負けないくらい前向きだった。