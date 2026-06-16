元AKB48でタレントの大島麻衣（38）が15日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。アイドルの自己紹介について語った。

秋元康氏プロデュースの11人組アイドルWHITE SCORPIONのAOI、ACEとともに出演。大島は2人の自己紹介を受け、自身がやっていた自己紹介を「ゆとり教育の申し子 まいまいこと大島麻衣です」と明かした。

大島はこうした自身の自己紹介について「自分の自己紹介だけして終わり。ちょっとお勉強できないじゃん。あれを全部国のせいにしてます」とぶっちゃけ、笑わせた。

大島はキャッチコピーについて「すごい上手に考える人、コール＆レスポンスみたいにやる子もいたし、考えない子もいたね」と語った。

大島は「AKBはとにかく人数が多いので、ライブってなってみんなが長いキャッチコピー言うとそれだけで押すの。MCが。そうすると研究生の子とかは『○○です』って名前だけになっちゃうからかわいそうだから短く短くしてたね。後半は」と語った。

また大島は「劇場だと着替えの時間があるからしゃべっててよかったんだけど。人数が増えてくると…逆にね、ライトが点滅するから。“早くして”って。青いランプを点滅させてくれるのよ。じゃないと出れなくなっちゃう子とかいるから。年齢が10代の子とか。小学生とかいたんでね。そうすると9時までにライブ終わんないといけないから。最後“アンコールあの子いないな”みたいな」と大人数アイドルの風習を語った。