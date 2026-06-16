【サッカーW杯】サムライブルーを支える“美人妻”3人の素顔に迫る 実力派女優・実業家・人気インフルエンサー…華麗なプロフィール一挙紹介
【モデルプレス＝2026/06/16】FIFAワールドカップ2026が現地時間6月11日に開幕し、アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で開催中。同大会に向けたサッカー日本代表のメンバー26人が5月15日に発表された。ここでは日本代表メンバーの妻3人を紹介する。
【写真】堂安律選手、美人妻との密着2ショット
第23回大会となる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日から7月19日にかけて開催されている男子サッカーの世界選手権大会。史上初めてのアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国による共同開催となっている。また、今大会から出場チーム数が従来の32カ国から過去最多の48カ国へと拡大され、全104試合が北米の各都市で行われるなど、史上最大規模の大会として大きな盛り上がりを見せている。
優れたテクニックと思い切りの良いシュート、強烈な統率力でチームをリードする堂安律選手。前回大会では強豪ドイツとスペインから値千金の同点ゴールを奪い、日本の歴史的な逆転勝利の立役者として世界中にその名を轟かせた。今シーズンからはドイツの名門アイントラハト・フランクフルトへ移籍し、よりハイレベルな環境で自身のプレースタイルを攻守にわたり進化させている。日本代表でも、ここぞというプレッシャーのかかる大一番やこう着した展開を自らの左足で打破する勝負強さは健在。常に「チームを勝たせる存在」になることを公言している。
そんな堂安選手の妻は明松美玖。2024年6月2日にSNSを通じて結婚を発表した。明松は1995年9月12日生まれ、兵庫県出身。大学時代には「ミス甲南コンテスト」のファイナリストに選出された経歴を持つ。現在はインフルエンサーとして活躍しており、Instagramのフォロワー数は21万人（※6月16日時点）を超える。さらに、2023年には自身が手がけるスキンケアブランド「ShaShiShu」を立ち上げるなど、多方面で活動の幅を広げている。
谷口彰悟選手はFIFAワールドカップ後の2022-23シーズンのカタール移籍を経て、昨シーズンからベルギーのシントトロイデンVVに所属。円熟味を増したプレーでクラブ初のUEFAヨーロッパリーグプレーオフ進出の原動力となった。代表デビューは23歳だったが定着に時間を要し、前回大会で果たした「31歳139日でのワールドカップ初出場」は当時の日本代表最年長記録。サムライブルーでは3バックの中央に入ることが多く、守備でチームを牽引している。
谷口選手は、モデルで女優の泉里香と2025年6月25日にそれぞれのSNSを通じて結婚を発表。泉はドラマ「美少女戦士セーラームーン」（CBC／2023）でデビューを果たし、その後はモデルとして活動を行い、ファッション誌「Oggi」（小学館）の専属モデルをはじめ、多数のファッション誌でレギュラーモデルとして活躍。2023年度には、1年間で表紙を飾った回数が最も多かった人に贈られる「トップカバーアワード」のファッション部門賞を受賞した。近年は女優業にも力を入れており、ドラマ「海月姫」（フジテレビ／2018）、「正直不動産」シリーズ（NHK）、「ギフテッド」（東海テレビ／2023）など多数の話題作に出演し、「光る君へ」（NHK／2024）で初の大河ドラマ出演を果たすなど目覚ましい活躍を見せている。
どこからでもゴールを狙える生粋の点取り屋の上田綺世選手。オランダの名門フェイエノールトで3年目を迎えた今シーズンは、激しい定位置争いを勝ち抜いてスタメンを射抜き、リーグ戦31試合で25得点を挙げオランダリーグ日本人初の得点王に輝いた。屈強な海外のDF相手にも当たり負けしない強靭なフィジカルを備え、前線でボールを収めてから前を向いて強引にシュートまで持ち込む圧倒的な個の力が光る。また、前回大会以降の日本代表ではチーム最多となる16得点をマークしており、名実ともにエースとしての地位を確立している。
そんな上田選手と2022年2月9日に結婚を発表したのが、モデル・YouTuberの由布菜月。1998年1月20日生まれ、福岡県出身。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住し、2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダで新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。Instagramのフォロワー数は27万人（※6月16日時点）を超え、YouTubeの登録者数は19万人（※6月16日時点）を誇り、同世代から圧倒的な支持を集めている。さらに、「ダイエット検定1級」と「アスリートフードマイスター」の資格も取得している。（modelpress編集部）
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◆FIFAワールドカップ2026
第23回大会となる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日から7月19日にかけて開催されている男子サッカーの世界選手権大会。史上初めてのアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国による共同開催となっている。また、今大会から出場チーム数が従来の32カ国から過去最多の48カ国へと拡大され、全104試合が北米の各都市で行われるなど、史上最大規模の大会として大きな盛り上がりを見せている。
◆堂安律選手の妻・明松美玖
優れたテクニックと思い切りの良いシュート、強烈な統率力でチームをリードする堂安律選手。前回大会では強豪ドイツとスペインから値千金の同点ゴールを奪い、日本の歴史的な逆転勝利の立役者として世界中にその名を轟かせた。今シーズンからはドイツの名門アイントラハト・フランクフルトへ移籍し、よりハイレベルな環境で自身のプレースタイルを攻守にわたり進化させている。日本代表でも、ここぞというプレッシャーのかかる大一番やこう着した展開を自らの左足で打破する勝負強さは健在。常に「チームを勝たせる存在」になることを公言している。
そんな堂安選手の妻は明松美玖。2024年6月2日にSNSを通じて結婚を発表した。明松は1995年9月12日生まれ、兵庫県出身。大学時代には「ミス甲南コンテスト」のファイナリストに選出された経歴を持つ。現在はインフルエンサーとして活躍しており、Instagramのフォロワー数は21万人（※6月16日時点）を超える。さらに、2023年には自身が手がけるスキンケアブランド「ShaShiShu」を立ち上げるなど、多方面で活動の幅を広げている。
◆谷口彰悟選手の妻・泉里香
谷口彰悟選手はFIFAワールドカップ後の2022-23シーズンのカタール移籍を経て、昨シーズンからベルギーのシントトロイデンVVに所属。円熟味を増したプレーでクラブ初のUEFAヨーロッパリーグプレーオフ進出の原動力となった。代表デビューは23歳だったが定着に時間を要し、前回大会で果たした「31歳139日でのワールドカップ初出場」は当時の日本代表最年長記録。サムライブルーでは3バックの中央に入ることが多く、守備でチームを牽引している。
谷口選手は、モデルで女優の泉里香と2025年6月25日にそれぞれのSNSを通じて結婚を発表。泉はドラマ「美少女戦士セーラームーン」（CBC／2023）でデビューを果たし、その後はモデルとして活動を行い、ファッション誌「Oggi」（小学館）の専属モデルをはじめ、多数のファッション誌でレギュラーモデルとして活躍。2023年度には、1年間で表紙を飾った回数が最も多かった人に贈られる「トップカバーアワード」のファッション部門賞を受賞した。近年は女優業にも力を入れており、ドラマ「海月姫」（フジテレビ／2018）、「正直不動産」シリーズ（NHK）、「ギフテッド」（東海テレビ／2023）など多数の話題作に出演し、「光る君へ」（NHK／2024）で初の大河ドラマ出演を果たすなど目覚ましい活躍を見せている。
◆上田綺世選手の妻・由布菜月
どこからでもゴールを狙える生粋の点取り屋の上田綺世選手。オランダの名門フェイエノールトで3年目を迎えた今シーズンは、激しい定位置争いを勝ち抜いてスタメンを射抜き、リーグ戦31試合で25得点を挙げオランダリーグ日本人初の得点王に輝いた。屈強な海外のDF相手にも当たり負けしない強靭なフィジカルを備え、前線でボールを収めてから前を向いて強引にシュートまで持ち込む圧倒的な個の力が光る。また、前回大会以降の日本代表ではチーム最多となる16得点をマークしており、名実ともにエースとしての地位を確立している。
そんな上田選手と2022年2月9日に結婚を発表したのが、モデル・YouTuberの由布菜月。1998年1月20日生まれ、福岡県出身。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住し、2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダで新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。Instagramのフォロワー数は27万人（※6月16日時点）を超え、YouTubeの登録者数は19万人（※6月16日時点）を誇り、同世代から圧倒的な支持を集めている。さらに、「ダイエット検定1級」と「アスリートフードマイスター」の資格も取得している。（modelpress編集部）
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