「1955 東京ベイ by 星野リゾート」に新しく登場する「50sスターダムルーム」は、楽屋とオンステージの2つで構成された客室です。

1950年代に花開いた多くの文化のなかでも、「ロックンロール」の台頭により、エルヴィス・プレスリーをはじめとする不世出のスターたちが登場した音楽史に注目。ゲスト自身がスターになった気分で、当時の世界観に浸りながら滞在することができます。



入ってすぐのスペースは、スターが身支度やくつろぎの時間を過ごす楽屋をモチーフにした空間です。

ドレッサーは鏡の周りを丸いライトが囲む「ハリウッドミラー」で、鏡にはルージュで書かれたメッセージが。複数人で泊まったときでも、並んで一緒にメイクできる大きさが高ポイントです◎。

ドレッサーの台の上にはファンから届いた手紙があって、本当にスターになったみたい！

壁にはジュークボックスがモチーフのウォールハンガーがあり、ステージ衣装が掛けられています。なんとこちらは実際に着用OK！ これは着てみるしかないですね！



続いては客室内をチェック！ 靴を脱いでくつろげる「ゴロゴロ寝台」が置かれた小上がりのスペースは、まるでライブハウスのステージのよう。頭上ではミラーボールが回り、壁にはネオンサインが輝きます。備え付けのマイクを握れば、ステージに立つ50sスターの気分に！

ステージの向かい側にはアメリカンダイナーをイメージしたソファーが置かれています。ダイナーの窓の外にはパパラッチの姿が描かれていて、雰囲気を盛り上げます。

レコードプレイヤーとレコードも数種類用意。音楽を聴きながら滞在を楽しむことができます。準備をしながら気分を高めるために流してもよし、音楽に合わせてステージで輝くスターになりきってもよし。滞在シーンに合わせて楽しんでみましょう。

50年代当時の雰囲気を思いっきり楽しめるコンセプトルームは、現在予約受付中！ 気になる人は早めにチェックしてみてくださいね。



■1955 東京ベイ by 星野リゾート「50sスターダムルーム」

住所：千葉県浦安市日の出7丁目2-3

TEL：050-3134-8097（1955 東京ベイ by 星野リゾート予約センター）

期間：2026年7月1日（水）宿泊開始 ※予約受付中

チェックイン：15時

チェックアウト：11時

料金： 1泊1万6000円〜（2名1室利用時1名あたり、サービス料込）

定員：4名

アクセス：JR京葉線「新浦安駅」からバスで約10分（無料シャトルバスあり、予約不要）、

東京ディズニーリゾート®から無料シャトルバスで約30分（予約不要）

●提供内容が一部変更になる場合があります。

●テレビを設置していない客室です。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。