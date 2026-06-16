「バチェラー」出身美女「どハマりしている」手作り腸活サラダ公開「最強の組み合わせ」「ボウルごと食べるの親近感」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月15日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのサラダを公開し、反響を呼んでいる。
【写真「バチェラー」出身美女「具材のバランスが最高」肉・卵・アボカドなどの“腸活サラダ”
休井は「最近わたしがどハマりしている腸活サラダ ボウルごとたべてすみません」と添え、透明なボウルにたっぷりの豆苗や新鮮な野菜、肉やアボカド、卵を混ぜ込んだサラダを紹介。「あしたYouTubeでレシピ撮るよ」と動画撮影も予告している。
この投稿には「具材のバランスが最高」「ヘルシーで絶対体にいい」「ボウルごと食べるの親近感」「とってもヘルシーで美味しそう」「レシピ動画の公開が待ち遠しいです」「アボカドと卵、最強の組み合わせですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真「バチェラー」出身美女「具材のバランスが最高」肉・卵・アボカドなどの“腸活サラダ”
◆休井美郷、腸活サラダ披露
休井は「最近わたしがどハマりしている腸活サラダ ボウルごとたべてすみません」と添え、透明なボウルにたっぷりの豆苗や新鮮な野菜、肉やアボカド、卵を混ぜ込んだサラダを紹介。「あしたYouTubeでレシピ撮るよ」と動画撮影も予告している。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿には「具材のバランスが最高」「ヘルシーで絶対体にいい」「ボウルごと食べるの親近感」「とってもヘルシーで美味しそう」「レシピ動画の公開が待ち遠しいです」「アボカドと卵、最強の組み合わせですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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