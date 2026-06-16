DOMOTOからのお年玉事情 後輩ふぉ〜ゆ〜が明かす2人の対照的な渡し方とは
【モデルプレス＝2026/06/16】ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介と越岡裕貴が16日、テレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。事務所の先輩であるDOMOTOの2人とのエピソードを語った。
【写真】堂本光一「別人級」激変ビジュアル
タレントのMEGUMIがBarのママとなり、お酒を片手にゲストの人生について深掘っていく同番組。今回のゲストである松崎と越岡は、長年STARTO ENTERTAINMENT所属タレントとして活動する中で感じた葛藤や思い出に残っている出来事について振り返った。
これまで数々の公演でアーティストのバックについてきた2人。MEGUMIに「バックについて“この人すごいな”って人は？」と尋ねられ「DOMOTOの（堂本）光一くんですかね」と述べた松崎。松崎は堂本が作・構成・演出・主演を務めるミュージカル「Endless SHOCK」を25年にわたり上演したことに言及し、「やっぱ光一くんの背中っていうのはカッケーっすね」と語った。
この話を聞いていた越岡も、尊敬する先輩は「DOMOTOのお2人」だと回答。DOMOTOのコンサートでも度々バックについている松崎・越岡は、2人から毎年お年玉をもらうほど可愛がってもらっていることを明かした。
そんなDOMOTOの2人だが、お年玉の渡し方は対照的なのだという。越岡は、剛からのお年玉について「お年玉、きれいな折り紙を服っぽい形に折ってくれて、ポチ袋作ってくれて。そこにお金入れてくれるんですけど」とした一方で、光一はお年玉を「裸でくれる」「手渡し」と暴露。これにはMEGUMIも「生金〜？」「え〜！？」と驚いた様子を見せた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】堂本光一「別人級」激変ビジュアル
◆松崎祐介＆越岡裕貴、グループ結成からの15年間を振り返る
タレントのMEGUMIがBarのママとなり、お酒を片手にゲストの人生について深掘っていく同番組。今回のゲストである松崎と越岡は、長年STARTO ENTERTAINMENT所属タレントとして活動する中で感じた葛藤や思い出に残っている出来事について振り返った。
◆松崎祐介、堂本光一の凄さを語る
これまで数々の公演でアーティストのバックについてきた2人。MEGUMIに「バックについて“この人すごいな”って人は？」と尋ねられ「DOMOTOの（堂本）光一くんですかね」と述べた松崎。松崎は堂本が作・構成・演出・主演を務めるミュージカル「Endless SHOCK」を25年にわたり上演したことに言及し、「やっぱ光一くんの背中っていうのはカッケーっすね」と語った。
◆越岡裕貴、DOMOTOの2人のお年玉事情を暴露
この話を聞いていた越岡も、尊敬する先輩は「DOMOTOのお2人」だと回答。DOMOTOのコンサートでも度々バックについている松崎・越岡は、2人から毎年お年玉をもらうほど可愛がってもらっていることを明かした。
そんなDOMOTOの2人だが、お年玉の渡し方は対照的なのだという。越岡は、剛からのお年玉について「お年玉、きれいな折り紙を服っぽい形に折ってくれて、ポチ袋作ってくれて。そこにお金入れてくれるんですけど」とした一方で、光一はお年玉を「裸でくれる」「手渡し」と暴露。これにはMEGUMIも「生金〜？」「え〜！？」と驚いた様子を見せた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】