【7位〜12位】6月17日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】山羊座 総合運：★★★☆☆

望んでいる方向へと物事が動きやすい運気です。そのためにも、積極的に情報を集めてみてください。「ここには、何も情報などない」と思い込まないことがポイント。意外なところに、見逃せない話があるかもしれません。



恋愛運

今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、優しく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとっても嬉しいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友達の助言が役立つ運気。



金運

｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。



ラッキーアイテム：エプロン



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運今日は、恋の相手の態度が大きく見えるかも。ただ、それを気にせず、優しく見守る気持ちでいてください。すると、あなたにとっても嬉しいことがあったり、褒めてもらえたりしそうです。また、出会いは女性の友達の助言が役立つ運気。金運｢いつかは叶えたい｣と思っていたことに向けて、気軽に出せる範囲でお金を使ってみるといい日です。実現への近道を発見できる可能性大。また、援助のお願いをするのなら、まずは女性に相談をしてみるのがオススメです。ラッキーアイテム：エプロンラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

想像力が高まる日です。3年後や5年後の理想の自分や生活を思い浮かべてみてください。そして、特に叶えたいことは、絵や言葉にして書き出してみると〇。実現を焦らずたっぷりとイメージする時間を楽しむと、運気アップ！



恋愛運

恋が進展するための直感が働く日！「これを言ってみよう」「これに誘ってみよう」と感じたら、あれこれ考える前に相手に伝えてみて。会話も関係も盛り上がりそう。また、出会いを求める場合も、ピンときたことを行動に移すと◎。



金運

副業やアルバイトの話が舞い込んできそうな日。最初はあまり興味が湧かなくても、最後まで話を聞いてみて。今後、あなたとお金とのつながりを強くする、強力な後押しになる可能性大です！コツコツ取り組む前提で考えるといいでしょう。



ラッキーアイテム：バスローブ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイデアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。



恋愛運

スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片想いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。何がベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解し合うことができます。



金運

貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！



ラッキーアイテム：スチール製家具



ラッキーカラー：パープル

【10位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

いつもは少しも気にならないことに「疲れる」「ちゃんとしなければ」と、今日は感じてしまいそう。肩の力を抜けば、リラックスしていいのだと気づくでしょう。時々深呼吸をしたり「気にしない、気にしない」と声に出したりすると〇。



恋愛運

関係をどうしたいのか、何を言いたいのか、あなた自身の中で心が揺れやすい恋愛運です。特に、発言には注意して。「こうする」と極端なことを言って、すぐに後悔するかもしれません。今日は、大切な話は避けるといいでしょう。



金運

｢絶対に儲かるから｣などと、副業の話を持ち掛けてくる人が現れるかもしれません。ただ、聞いているだけで疲れてしまい、金運ダウンの可能性。最初から断る前提で話を聞き、少しでも隙があったらキッパリとNOを伝えてください。



ラッキーアイテム：ミネラルウォーター



ラッキーカラー：ライラック

【11位】射手座 総合運：★★☆☆☆

ひとりでのんびりすると「いい時間を過ごしたな」と心から満足できそう。反対に人と一緒にいると気を使いすぎてしまうでしょう。今日は、できるだけ長くひとりの時間を持つと〇。セルフマッサージや長めの入浴がオススメです。



恋愛運

恋人への連絡、好きな人へのアプローチ、出会いのアクションにもテンションが下がりやすい運気。まずは「こんな日もある。誰も悪くない」と考えて。読書をしたり、昔のアルバムを見返したりすると、気持ちが落ち着きます。



金運

予想外のプレゼントに、嬉しい気分になれそうな金運です。特に、誰かの話に優しく耳を傾けると、その人から嬉しいお礼をもらえる可能性が。ただ、トラブルになりやすい人とは距離を置くのも、運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：チャーム



ラッキーカラー：ワインレッド

【12位】水瓶座 総合運：★☆☆☆☆

まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事や周りの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。



恋愛運

どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚で分かる日です。誰かからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。



金運

なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。



ラッキーアイテム：水筒



ラッキーカラー：アイボリー