【1位〜6位】6月17日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】双子座 総合運：★★★★★

努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。最高の運気を生かすためにも大切なのは、決して焦らないこと。呼吸を落ち着けて、ひとつひとつの行動を丁寧にしてみてください。



恋愛運

遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。



金運

お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。



ラッキーアイテム：ローズクォーツ



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運遠慮は無用の1日！「恥ずかしくて…」「困らせてしまうかも…」という理由で言えなかったことや、できなかったことを大胆に行動に移してみましょう！オドオドせず、堂々としていることが運気を生かすポイントです。金運お金に関してこれまで積み重ねてきた努力が、結果として現れそうな嬉しい金運です！｢本当に自分のやり方や考え方でいいのかな？｣と不安にならないで。あなたならではの方法をしっかりと貫けば、最高の運気を生かすことができます。ラッキーアイテム：ローズクォーツラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】蠍座 総合運：★★★★★

信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。



恋愛運

普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。



金運

予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！



ラッキーアイテム：判子



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】蟹座 総合運：★★★★☆

「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。



恋愛運

言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。



金運

これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。



ラッキーアイテム：ガイドブック



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】天秤座 総合運：★★★★☆

あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。



恋愛運

「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！



金運

あなたのためにお金をかけて何かをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでも何かをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。



ラッキーアイテム：木製雑貨



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】魚座 総合運：★★★☆☆

自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。



恋愛運

今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。



金運

抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。



ラッキーアイテム：アンティークトイ



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

今日は「こうするべき」「これはダメ」と厳しく考え過ぎないで。気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイデアが出てくるかもしれません！



恋愛運

普段は気にならないことが心にひっかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか、心配になってしまうかも。「不安になるのは今日だけ」と考えて、あれこれ詮索しないのが〇。スマホの電源を切って、趣味で気分転換をしましょう。



金運

何かへの不満を、買い物で解消したくなる運気です。ただ、実際に買ってしまうと｢それほど好きでもなかった。使わない｣と後悔する可能性大。買い物以外の方法でスッキリすると、大切なお金をしっかりと守ることができます。



ラッキーアイテム：リュック



ラッキーカラー：レモンイエロー