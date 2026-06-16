【OSHI WORKS エレン・イェーガー The Final Season ver.】 12月 発売予定 価格：8,800円

コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS エレン・イェーガー The Final Season ver.」を12月に発売する。価格は8,800円。

本商品はTVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonより「エレン・イェーガー」をフィギュア化したもの。同社の様々な「推し」活動のニーズに応えるブランド「OSHI WORKS」で立体化。

エレンの揺るぎない覚悟を秘めた眼差しと、孤独な背中が胸に迫る、The Final Seasonならではのエレン像が表現されている。フィギュアの固定にはマグネットが採用され、コレクションケースに合わせて位置調整も可能となっている。

OSHI WORKS エレン・イェーガー The Final Season ver.

12月 発売予定

価格：8,800円

サイズ：全高約230mm（台座含む）

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会