歌手の岩崎良美（65）が16日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大会応援ソングとなった自身の大ヒット曲「タッチ」の「B'z」の稲葉浩志（61）のカバーについて思いを語った。

昨年、デビュー45周年を迎えたばかりの岩崎。歌手の岩崎宏美が姉であり、1985年に発売した20枚目のシングル「タッチ」がスマッシュヒット、2006年からはNHK Eテレ「おさるのジョージ」で語りと主題歌を担当したことなどが紹介された。

そんな中、パーソナリティーのお笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博が「こんなにやるなんて。デビューしたときは思ってなかったですよね？」と振ると、岩崎は「だってあの稲葉さんがまさかこんな40年経った『タッチ』をカバーしてくださると思わなかったし」と思わぬカバーだったことを驚いた。

東が「そういうのって事前の話とかあったりするんですか」と聞くと「ないですよ」と岩崎。「私がたまたま小学館の方から連絡いただいて“良美ちゃん知ってる？”って来て見たら“えーっ！”と思って。それでまた映像と待った曲がぴったりだったじゃないですか。なんか凄いうれしくて」と感激したことを明かした。

「でも私『タッチ』はいろんなふうに歌ってきてるんですね。フランス語で歌ったりとか、英語で歌ったりとか、ちょっと悲しいバージョンのアレンジに変えたりとか。あとは、ギタリストの野村義男さんに弾いてもらって、オリジナルに忠実なアレンジで『タッチ』を録ってみたりとか。もう本当に、たくさんの歌には出会ったけど、『タッチ』は自分の曲が自分の子供だとしたら、1人でちゃんと歩いて行ってくれる、立派な自立した子供っていう感じ」と喜んだ。

人気カラオケ曲として知られている「タッチ」。「だった私カラオケ行ったら、絶対履歴のところ見るもん。（絶対に）入ってる。そうするとうれしいな、と思うし」と目尻を下げた。

さらに、現在も放送が続く「おさるのジョージ」についても言及。「私はその中で語り手と主題歌を担当してるんですけど、その語り手ではやっぱりジョージの心の声を私が言ってる、ところもあるんですね」と説明。「お仕事で、高校生なんかとご一緒したりすると、“ジョージの声やってジョージの声やって”って言われるの。そのぐらい、ジョージで育った子たちには、私がジョージの声をやってたっていうだけで、もう憧れのお姉さんになっちゃう。だから『タッチ』もありがたいけど、ジョージもありがたくて。お宝物ですよ、2つとも」と話した。