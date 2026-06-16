県内各地で受け継がれてきた伝統行事や文化は今、一部で担い手不足が深刻となっています。



秋田市では、竿燈を次の世代につなぐためまつりに毎年参加している竿燈会が、歴史や資料をまとめた“記録誌”をつくりました。



秋田が誇る、竿燈。



約130人が所属する上米町一丁目竿燈会です。



代表を務める貴志冬樹さん。



若手の育成に努めています。



この日、練習の合間に配ったのは冊子。



竿燈や竿燈会の歴史をまとめたものです。





おととしから、貴志さんが中心となって制作してきました。秋田市を中心とした社会の出来事と竿燈に関係する出来事をリンクさせたページ。まつり会場での出来事を4コマ漫画でユーモアたっぷりに描いたページも。秋田市の交付金も活用してつくられた冊子。竿燈会のメンバーのほか、町内の住民から寄せられた貴重な写真もふんだんに使われています。竿燈会は町内で代々続いてきた家族のようなもの。たくさんの人に竿燈を知ってほしい…。冊子は秋田市内の小中学校にも寄贈しています。経験者から若手につながれてきた伝統。今後は冊子も活用しながらたくさんの人に魅力を伝えていきます。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢私も竿燈は毎年見に行きますが、道具や歴史については学んだことがないんですよね。冊子は貴重な資料になりそうですね。貴志さんは今年度、秋田市の山王中学校で冊子を使って竿燈の授業をする予定です。※6月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします