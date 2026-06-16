TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』を7月10日に韓国、7月13日に日本でリリースする。

（関連：【映像あり】TOMORROW X TOGETHER YEONJUN、2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』告知映像）

同情報は、本日6月16日0時にGlobal Superfan Platform『Weverse』を通じて発表されたものだ。ミニアルバムのリリースは、昨年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』から約8カ月ぶりとなる。

前作では、作詞や作曲、パフォーマンスなど制作全般に自分だけの色を込めた”YEONJUNコア”を構築したが、今回の新作ではより鮮明になったアイデンティティとカラーを通じてソロデビューの物語を完成させる。

発売告知の前日の6月15日午後11時には、HYBE LABELSのYouTubeで『CHOI YEONJUN』といういうタイトルの動画を公開。YEONJUNは今回の活動開始を告げるこの映像で、飾り気のない姿で視線を引きつけている。

眠りから目覚めて窓を開け、歯磨きをしたり、1人で間食を楽しむ瞬間まで、すべてのフレームが自然だ。特に前作のMVの最後に挿入された短い音楽が今回の映像の背景音楽として使用されており、2つの作品を自然に結びつけている。音楽を通じた2つのアルバムのつながりは、期待感をさらに高めている。

なお、本作『NO LABELS: PART 02』は7月10日午後1時に発売される予定。また、本日午前10時から予約販売が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）