サンリオ“はぴだんぶい”×『ピングー』が初コラボ！ ラフォーレ原宿で先行販売グッズやスイーツ展開へ
スイス生まれの人気キャラクター“ピングー”と、サンリオの6にんの男のコたち“はぴだんぶい”の初コラボが決定。6月24日（水）〜7月6日（月）の期間、東京・原宿にあるラフォーレ原宿でポップアップストアが開催される。
【写真】トートバッグやクリアシールも！ 豊富なコラボグッズ一覧
■かき氷がテーマの夏らしいデザイン
今回展開されるのは、2025年に誕生45周年を迎えたピングーと、結成5周年を迎えたはぴだんぶいが初めてコラボし、夏らしいかき氷をテーマにしたデザインのグッズを販売する企画。
コラボグッズ初登場となる「ピングー×はぴだんぶいPOP UP STORE −KAKIGORI PARTY−」では、「マリントートバッグ」や「ポーチ2Pセット」をはじめ、「キャンドル缶」、「カスタムアクリルキーホルダー」、「コレクションフォト風カード」、「クリアシール」などが並ぶ。
また、“ピングー×はぴだんぶい各キャラクター”のマスコットを先行販売。加えて、会場で2200円（税込）以上購入すると「ホログラムステッカー」1枚がもらえる特典も用意される。
さらに同期間中、ラフォーレ原宿2階の「MILK MILK MILK！」では、「ピングーのひんやりスムージー」などのコラボメニューやカフェ限定グッズを提供。メニュー＆グッズを対象に1500円（税込）以上利用すると、限定ポストカードが1枚プレゼントされる。
【写真】トートバッグやクリアシールも！ 豊富なコラボグッズ一覧
■かき氷がテーマの夏らしいデザイン
今回展開されるのは、2025年に誕生45周年を迎えたピングーと、結成5周年を迎えたはぴだんぶいが初めてコラボし、夏らしいかき氷をテーマにしたデザインのグッズを販売する企画。
また、“ピングー×はぴだんぶい各キャラクター”のマスコットを先行販売。加えて、会場で2200円（税込）以上購入すると「ホログラムステッカー」1枚がもらえる特典も用意される。
さらに同期間中、ラフォーレ原宿2階の「MILK MILK MILK！」では、「ピングーのひんやりスムージー」などのコラボメニューやカフェ限定グッズを提供。メニュー＆グッズを対象に1500円（税込）以上利用すると、限定ポストカードが1枚プレゼントされる。