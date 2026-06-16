名古屋港からつながる中川運河の再開発で誕生する商業施設『NAKAGAWA CANAL DOORS』。6月18日のオープンを前に、内覧会が行われました。



注目は、東海エリア初登場のホテルブランド「セトレキャナル名古屋」です。

24ある客室は、木がふんだんに使われていて、自然を感じられる落ち着いた空間となっています。部屋から一歩出れば「運河ビュー」も楽しめます。

他にも、愛知県産の木材を使ったサウナや、宿泊者が無料で利用できるラウンジも。ラウンジには、クッピーラムネやしるこサンドなど、おなじみの駄菓子も用意されています。

ホテルの他で注目なのが、フランス発の人気ベーカリー「PAUL」。看板商品は大きなクロワッサンで、生地の成形までフランスで行い日本に届けられるというこだわりです。



PAULの日本1号店は名古屋・栄の松坂屋で、東海3県では15年ぶりの復活。オープンを記念して、人気のパン5種類などが入った限定のセットも販売されます。

中川運河はかつて東洋一の大運河と呼ばれ、ピーク時には年間7万以上の船が名古屋港と都心を行き来していました。再開発のプロジェクトは、名古屋の物流を支えた中川運河に賑わいを取り戻そうと始まりました。



開業にあわせて、運河沿いの歴史ある建物などをめぐる「ささしま周遊便」の運航も始まります。



NAKAGAWA CANAL DOORSは、名古屋駅南にある「ささしまライブ24」と呼ばれるエリアの中にあります。

このエリアは旧国鉄の笹島貨物駅などがあった場所で、再開発が進められていて、その目玉の1つがNAKAGAWA CANAL DOORSです。



また、18日のオープンにあわせ、名古屋名物「ぴよりん」が客を迎えてくれます。実物のぴよりん“100万ぴよ”に相当する巨大なバルーンで、高さは7mもあります。

食べて、遊んで、くつろげる「NAKAGAWA CANAL DOORS」は18日にオープンです。