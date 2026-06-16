元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、今年行ってみたいと思っていた観光スポットについて語った。

番組では、建築家アントニ・ガウディの傑作で、スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会のメインタワー「イエスの塔」が完成した記事を取り上げた。

日本でも大人気の建築物。かつてテレビCMでも登場したことも、人気に火が付いたきっかけだと説明があると、作家の岩下尚史氏は「記事によると…刷り込みじゃん？」と皮肉った。

それでも、北斗にとってはあこがれの場所だといい、「行きたい、行きたい…見てみたい」と何度もつぶやいた。「2026年に、前から完成と言われていたから、2026年にスペインに行って、見たいとずっと思っていたの」。しかし、「もうユーロは高いしさ、いろいろ飛行機代も高くなったりとかあるじゃない？」と、円安や物価高の影響もあって諦め気味だという。

未完の建造物と呼ばれる、サグラダ・ファミリア。今回はメインタワーの完成で、全体の完成にはまだ10年ほどかかるという。北斗は「詳しいことは知らなかったけど、完成なんだと思ったら、まだあと10年かかると。あれ？完成じゃなかったの？って思っちゃったけど」とぶっちゃけていた。