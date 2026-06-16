◇交流戦 日本ハム―広島（2026年6月16日 マツダスタジアム）

日本ハムの新庄剛志監督（54）が16日、マツダスタジアムで行われる広島戦の前に取材に対応。新たに楽天監督に就任するロッテ前監督の吉井理人氏（61）について言及した。

新庄監督は「また吉井さんと対戦できるのは楽しみ」と心境を明かした。ロッテ監督時代の対戦経験を踏まえ「選手を大事にする監督で、しぶとさはありますよね。ピッチャーの起用法とか。ここでこのピッチャーにするんだっていう学びもあった」と印象を語った。

10日に休養を発表した三木肇監督（49）についても触れ「三木君も面白い采配をするなと思っていた。なるほどということもあったし、人それぞれ、いろんな監督にいろんな色があるじゃないですか。その中でも三木監督の采配というのは、なるほどと。これはちょっと学ばせてもらおうというところはありましたね」と強調した。

楽天は10日以降、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行を務めこの日の時点で5位のロッテと8ゲーム差の最下位に沈んでいる。指揮官交代の効果については「選手たちの気持ちが変わるよね。監督が変わって使われる選手も変わってくると思うし」と分析。「抑えを誰がするのかな？とか。セットアップは誰か。もしかして中継ぎのピッチャーが先発に回るかもしれない。その辺は楽しみですね。でも、やりやすいんじゃないですか？思い切ってできると思います」と対戦を心待ちにした。

吉井氏の采配のイメージについては「あるある」。続けて「あとは誰がヘッドコーチになるかで、また作戦が変わってくると思う。ピッチャーに関してはもの凄く詳しい方だし、プロフェッショナルだから。野手の攻撃面に対してはどうなのかなというところもあるので」と話した。