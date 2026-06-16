プロ野球のファーム・リーグは16日、東、中、西地区、交流戦でナイターを含めて6試合が行われた。

巨人はファーム交流戦の楽天戦（森林どりスタジアム泉）に4―1。先発・又木が9回87球を投げて5安打1失点の完投勝利で5勝目（1敗）を挙げた。浅野が2回の決勝4号ソロなど2安打。ドラフト4位・皆川（中大）、甲斐が2安打。楽天先発・大内は6回8安打4失点で5敗目（2勝）。育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）が2安打1打点だった。

西武は日本ハム戦（鎌ケ谷）に7―5で逆転勝ち。先発・与座は3回1/3を7安打2失点で、5番手・青山が1回1安打無失点で1勝目（1敗）を挙げた。蛭間が3安打1打点、栗山が2安打3打点。日本ハム先発・有原は5回6安打4失点（自責3）。西川が7回に3号3ラン、宮崎が2安打1打点、郡司と上川畑が2安打をマーク。

東地区のオイシックスはロッテ戦（ロッテ浦和）に8―2。先発・宮森が7回9安打2失点で3勝目（4敗）。ウォーカーが4回の11号ソロなど2安打、大川が6回の4号2ランなど2安打4打点をマークした。ロッテ先発・西野は6回9安打7奪三振6失点で2敗目。藤岡が3安打1打点、育成選手の金田が2安打1打点、寺地が2安打。

中地区のハヤテは中日戦（ナゴヤ）で15安打を放って7―0で完封勝利。先発・代木が8回3安打無失点の好投で5勝目（5敗）。野口が3安打3打点、篠原が3安打、佐藤英が2安打2打点。中日先発・マラーは5回9安打4失点で1敗目（3勝）を喫した。石橋が2安打。