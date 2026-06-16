◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日 決勝戦▽立大４―２法大（１６日・神宮）

立大が法大を接戦で下し、２０１５年秋以来の頂点に立った。

「３番・右翼」で先発した伊与田恭佑外野手（２年＝東北）が４回無死一塁で左翼席へ先制２ランを運ぶと、１点差に迫られた８回１死でも左翼へ豪快弾を放ち、１試合２発の大暴れ。投手陣は先発の南陽人投手（２年＝大阪桐蔭）が７回１／３を２失点に封じる好投を見せ、３投手の継投で法大打線を５安打２失点に封じて逃げ切った。

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大学では初という１試合２発の大暴れで、伊与田が立大を１１年ぶりの新人戦Ｖに導いた。身長１６７センチと小柄ながら、武器のパンチ力を存分に発揮し「小さい頃から、遠くに本塁打を打ちたいとやってきた。それが今につながっている」とうなずいた。

今春リーグ戦で放った満塁弾に続くアーチ。好調の要因はゴミ拾いやトイレ掃除など徳を積むことだといい、「運がたまるようなことをしようと取り組んだ結果、きょうみたいな結果につながった。（今後も）今までどおり、運をためて打てれば」と笑顔を見せた。